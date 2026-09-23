Un delincuente pidió cargar combustible, amenazó al playero y escapó con $30 mil
El delincuente simuló necesitar combustible, sacó un arma, golpeó al trabajador en la frente, le robó la billetera y escapó del lugar.
Un trabajador de una estación de servicio de Ciudad fue sorprendido y asaltado durante la madrugada por un delincuente que ingreso al lugar y simuló ser un cliente. El malviviente intercepto al hombre, lo amenazó, lo golpeó y escapando con dinero.
De acuerdo con información policial, el asalto ocurrió alrededor de las 3.20 en el establecimiento ubicado en calle Ituzaingó y Coronel Díaz. El playero, de 56 años, relató que el hombre llegó al lugar y le pidió cargar combustible en un bidón.
Lo amenazó con un arma y lo golpeó
Sin embargo, en un momento de distracción, el delincuente exhibió un arma de fuego y golpeó al trabajador en la frente. Luego le quitó la billetera, que contenía aproximadamente 30.000 pesos, y escapó.
Tras el ataque se dio aviso a la Policía y se iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar identificar al autor.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal Ciudad, que realizará las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable.