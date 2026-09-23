Así fueron las detenciones de los tres sospechosos por el asesinato de Leonel Ortiz en la villa Junín

La investigación por el asesinato de Leonel Santino Ortiz , el niño de 7 años que murió durante una balacera ocurrida en su casa en la villa Junín, en Las Heras , sumó tres nuevos detenidos luego de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Ciudad y Las Heras . Antes de los procedimientos, la causa contaba con un solo detenido.

De acuerdo con información a la que accedió este medio, los procedimientos se realizaron alrededor de las 6.30 y fueron encabezados por personal de la División Homicidios , bajo las directivas del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lidera la investigación.

En total se realizaron 10 allanamientos . Siete de ellos no arrojaron resultados de interés para la causa, mientras que en otros domicilios los investigadores lograron avanzar sobre tres personas que quedaron vinculadas al expediente.

Uno de los procedimientos se concretó en el barrio Nuestra Señora de la Esperanza, en Las Heras . En el lugar fue detenido un joven de 17 años - se reserva su identidad- señalado como uno de los presuntos sospechosos del crimen. Durante el operativo, además, se secuestraron dos teléfonos celulares .

Otro de los allanamientos tuvo lugar en el barrio 25 de Mayo , también en Las Heras . En ese domicilio fueron detenidos Marcos Ernesto Castillo Ferreyra (23) y su pareja Ticiana Yamil Cabrera Campaña (21) , ambos sindicados en la investigación como presuntos sospechosos del homicidio del niño.

Detuvieron a tres sospechosos por el asesintao de Leonel Ortiz ocurrido en la Villa Junín.

En esa vivienda, los efectivos también secuestraron una campera roja símil Adidas, elemento que quedó incorporado al expediente de la investigación.

Con estas tres nuevas detenciones, ya son cuatro las personas detenidas y vinculadas a la investigación por el asesinato del pequeño Leonel.

El asesinato de Leonel Ortiz

Fue pasadas lass 21 del lunes, cuando Matías Ortiz, hermano de la víctima, fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño", un presunto narco de la zona que sufrió un robo de droga en las últimas horas y apuntaba contra los familiares de Leonel Ortiz por ese hecho.

Acto seguido, comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos de la villa Junín. El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando el niño fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.

El asesinato del niño ocurrió en su vivienda, en Villa Junín, luego de que varios sospechosos iniciaran una balacera contra la casa y uno de los proyectiles alcanzara al pequeño. Alf Ponce Mercado / MDZ

El pequeño fue auxiliado por sus familiares y trasladado en un auto particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había fallecido a raíz de los impactos de bala que presentaba en las piernas y en el sector izquierdo del tórax.

Ya durante la mañana del martes 15 de septiermbre, policías de Investigaciones capturaron a Cabrera Ramírez durante una medida realizada en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza. Horas después, lo imputaron y ordenaron su traslado a prisión.