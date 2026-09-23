Un hombre fue detenido con cocaína, marihuana y más de $250 mil en un allanamiento en Godoy Cruz
El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Parque Sur. Un hombre fue detenido y encontraron envoltorios de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
Un hombre fue detenido tras una investigación realizada alrededor de una vivienda en el barrio Parque Sur, en Godoy Cruz, que derivó en un allanamiento que permitió encontrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados a la preparación y comercialización de drogas.
La medida se concretó en un domicilio de calle Lautaro, luego de una investigación llevada adelante por personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN). Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron 45 envoltorios de cocaína, además de marihuana y $253.700 en efectivo.
Un hombre fue detenido
Entre los elementos secuestrados también aparecieron cinco teléfonos celulares, una balanza digital, dos molinillos y distintos elementos de corte, que quedaron incorporados a la investigación.
El procedimiento permitió poner al descubierto una vivienda que, de acuerdo con la pesquisa, era utilizada para la venta y fraccionamiento de estupefacientes.
Un hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la actividad y el origen de los elementos encontrados.