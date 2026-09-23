Una mujer fue aprehendida durante un allanamiento por presunta faena clandestina en Guaymallén

Una investigación por una presunta faena clandestina terminó con el hallazgo de siete caballos, restos de animales y distintos elementos utilizados para la faena, durante un allanamiento realizado en una propiedad de Puente de Hierro, Guaymallén . Durante el procedimiento, una mujer fue aprehendida y además se encontraron partes de un vehículo que tenían pedido de secuestro.

El caso comenzó a partir de la advertencia de un transeúnte, quien alertó sobre una posible actividad clandestina en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Miralles y Roque Sáenz Peña .

Ante la sospecha, se realizó un sobrevuelo con drones de la Unidad VANT. Desde el aire, los investigadores observaron en el interior del predio manchas de sangre, restos óseos, cueros y un caprino muerto .

A traves de un vuelo con drones de la Unidad Vant, se pudieron observar manchas de sangre, restos óseos, cueros y un caprino muerto.

Las imágenes fueron incorporadas a la investigación y quedaron a disposición de la Justicia. Con esos elementos, intervino la Oficina Fiscal Guaymallén y posteriormente el Juzgado Penal Colegiado N 2 autorizó el allanamiento del inmueble.

Durante la requisa, los efectivos encontraron siete equinos , que fueron rescatados, además de distintos elementos que podrían estar relacionados con la presunta faena clandestina.

Entre lo secuestrado había tres cueros caprinos, un cuero vacuno, diez cuchillos, un afilador, un punzón, una tijera de tuzar y un par de botas de carnicero.

Caballo rescatado durante el allanamiento realizado en el domicilio.

También encontraron cinco lazos, dos frenos para equinos, cuatro bozales, dos riendas de carretela y elementos de uso veterinario.

El hallazgo de los animales y del material quedó incorporado a la causa para determinar qué actividad se desarrollaba en el lugar y si existía una práctica sistemática de faena clandestina.

Partes de una camioneta robada

El allanamiento también permitió encontrar otros elementos que abrieron una segunda línea dentro de la investigación.

Los efectivos secuestraron una camioneta, un tráiler y dos puertas de una Ford Ranger que tenían un pedido de secuestro vigente.

En total, fueron rescatados siete equinos durante las maniobras.

Las partes del vehículo estaban vinculadas a una causa iniciada en 2025 por hurto agravado, por lo que también se inició una averiguación por un posible caso de encubrimiento.

Además, fueron secuestrados dos teléfonos celulares, que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Una mujer quedó a disposición de la Justicia

Como resultado del procedimiento, una mujer fue aprehendida y quedó a disposición de la Oficina Fiscal 2 de Guaymallén.

La investigación quedó encuadrada en una causa que contempla una posible infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal, el artículo 206 del Código Penal y una averiguación por encubrimiento.

Ahora la Justicia deberá determinar qué actividad se desarrollaba en el predio, el origen de los restos y elementos encontrados y la eventual responsabilidad de la mujer aprehendida.