Horror en Chubut: volvía de dejar a sus hijos en el colegio y dos dogos la atacaron violentamente

Andrea Manrique todavía atraviesa las consecuencias del ataque que sufrió el viernes pasado a unas cuadras de su casa, ubicada en Trelew, Chubut. La mujer había dejado a sus hijos en la escuela y volvía a su domicilio cuando fue sorprendida por dos dogos que estaban sueltos en la calle.

Según relató ante medios locales, el suceso comenzó cuando la víctima vio a los animales antes de que se produjera la agresión y decidió continuar su recorrido sin correr.

Si bien su intención era evitar cualquier reacción de los perros , uno de ellos se lanzó sobre ella y el otro la empujó hasta hacerla caer al piso.

“Me puse el brazo sobre la cara y el otro me empujó y me tiró al piso. En ese momento, me empezó a morder y me destrozó el brazo ”, contó Andrea al medio local ADNSUR.

La mujer también sufrió una importante pérdida de sangre. Sus gritos alertaron a una vecina que se encontraba durmiendo, la cual salió de su vivienda junto con otro vecino y ambos lograron apartar a los perros. Luego solicitaron asistencia médica. “Solo rogaba que no me maten”, expresó Andrea al recordar esos momentos.

Una ambulancia trasladó a la mujer a un centro médico, donde recibió atención de urgencia. Debido a la gravedad de la lesión, los médicos debieron operarla. También pasó por Terapia Intensiva antes de iniciar la recuperación.

Actualmente continúa con controles y medicación. Todavía no sabe cuál será el estado definitivo del brazo afectado. "El brazo izquierdo que me rompió el músculo y después me tuvieron que operar cuando me llevaron al hospital. Después tengo control y no sé cómo irá a quedar, esperemos que sí, pero bueno, es todo un proceso”, explicó.

El ataque también modificó sus actividades cotidianas y laborales. Andrea estudia para ser acompañante terapéutica y realiza prácticas. Además, trabaja como masajista y pedicura. Por el momento, no tiene certeza sobre cuándo podrá retomar esas tareas.

“No es que yo salí del hospital, me operaron y ya está. Esto me duele, estoy con medicación, pero es todo un procedimiento nuevo que tengo que seguir debido a esto”, señaló.

Los vecinos ya habían advertido sobre los perros

De acuerdo con el relato de Andrea, los dos dogos habían sido vistos en otras oportunidades circulando sin sus responsables por el barrio. La mujer afirmó que varios vecinos habían advertido a los dueños sobre la necesidad de mantenerlos controlados.

“Dos por tres andaban sueltos y varios vecinos les advirtieron a los dueños que por lo menos le pongan un bozal o los dejen con una soga, porque no podían andar sueltos”, sostuvo.

Después del ataque, Andrea presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y espera que avance el procedimiento.

Según su relato, los animales ya no se encuentran en el lugar donde ocurrió la agresión. También señaló que la responsable habría acudido para reclamar que se los devolvieran.