Puertas blindadas y un vestidor: qué mostró el video del allanamiento al departamento de Cristina Fernández de Kirchner
El registro del operativo permitió conocer detalles del interior de la vivienda de Recoleta y fue presentado durante una declaración testimonial.
La causa Cuadernos incorporó este jueves un registro audiovisual que hasta ahora no había sido difundido. El material corresponde al procedimiento que la Policía Federal realizó en agosto de 2018 dentro del departamento que Cristina Kirchner tenía en el barrio porteño de Recoleta.
Las imágenes fueron presentadas durante el juicio a partir de un pedido de la fiscal Fabiana León. El video permite observar el recorrido de los efectivos por diferentes sectores de la vivienda, mientras los auxiliares judiciales participaban del procedimiento y el abogado Carlos Beraldi aguardaba en el acceso.
El operativo comenzó el 23 de agosto de 2018 a las 12:27. Los agentes recorrieron la cocina, el living, los dormitorios, los baños y los vestidores, además de registrar mediante fotografías los distintos espacios del inmueble. Un detalle del procedimiento quedó expuesto durante el testimonio de Juan Carlos Barrales, jefe de la división de la Policía Federal que intervino en los allanamientos.
El efectivo relató que los policías ingresaron por una puerta blindada y luego identificaron otra estructura similar dentro del dormitorio. Barrales precisó que detrás de la cama había un vestidor y un placard con otra puerta blindada. El secretario de Cristina Kirchner, identificado como Cabral, fue quien abrió ese acceso para que los agentes pudieran completar el registro.
El testimonio que acompañó las imágenes
La declaración de Barrales permitió reconstruir algunos detalles que también quedaron reflejados en el video. El policía contó que los agentes llevaban ropa blanca para evitar la contaminación de las pruebas y que el procedimiento incluyó una revisión minuciosa de los ambientes.
El dormitorio también quedó mencionado durante la audiencia por la presencia de almohadones con las iniciales de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. El registro mostró además distintos sectores privados de la vivienda, incluidos los baños y los vestidores. Al finalizar el procedimiento, Barrales aseguró que los efectivos procuraron dejar el departamento tal como lo habían encontrado. Según explicó ante la Justicia, el cuidado por conservar el orden del inmueble fue uno de los motivos por los que el operativo demandó más tiempo.