Puertas blindadas y un vestidor: qué mostró el video del allanamiento al departamento de Cristina Fernández de Kirchner

El registro del operativo permitió conocer detalles del interior de la vivienda de Recoleta y fue presentado durante una declaración testimonial.

Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

La causa Cuadernos incorporó este jueves un registro audiovisual que hasta ahora no había sido difundido. El material corresponde al procedimiento que la Policía Federal realizó en agosto de 2018 dentro del departamento que Cristina Kirchner tenía en el barrio porteño de Recoleta.

Las imágenes fueron presentadas durante el juicio a partir de un pedido de la fiscal Fabiana León. El video permite observar el recorrido de los efectivos por diferentes sectores de la vivienda, mientras los auxiliares judiciales participaban del procedimiento y el abogado Carlos Beraldi aguardaba en el acceso.

El operativo comenzó el 23 de agosto de 2018 a las 12:27. Los agentes recorrieron la cocina, el living, los dormitorios, los baños y los vestidores, además de registrar mediante fotografías los distintos espacios del inmueble. Un detalle del procedimiento quedó expuesto durante el testimonio de Juan Carlos Barrales, jefe de la división de la Policía Federal que intervino en los allanamientos.

El efectivo relató que los policías ingresaron por una puerta blindada y luego identificaron otra estructura similar dentro del dormitorio. Barrales precisó que detrás de la cama había un vestidor y un placard con otra puerta blindada. El secretario de Cristina Kirchner, identificado como Cabral, fue quien abrió ese acceso para que los agentes pudieran completar el registro.

EFE El testimonio que acompañó las imágenes La declaración de Barrales permitió reconstruir algunos detalles que también quedaron reflejados en el video. El policía contó que los agentes llevaban ropa blanca para evitar la contaminación de las pruebas y que el procedimiento incluyó una revisión minuciosa de los ambientes.