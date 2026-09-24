Tragedia en el campo: trabajaba en el corral con su hijo, un toro lo embistió y murió

Aníbal Dukardt trabajaba junto a su hijo y un veterinario en la estancia Santa Adela cuando fue atacado de frente por un ejemplar Aberdeen Angus de más de 700 kilos.

Una tragedia sacudió a la comunidad rural del sudoeste bonaerense. Aníbal Dukardt, un productor agropecuario de 75 años, murió tras ser embestido por un toro Aberdeen Angus mientras realizaba labores de manejo de hacienda en su establecimiento ganadero, ubicado en el partido de Villarino.

El fatal episodio ocurrió durante la tarde del martes 22 de septiembre en la estancia Santa Adela, situada a unos 13 kilómetros del casco urbano de Pedro Luro. Al momento del ataque, la víctima se encontraba trabajando dentro de un corral ganadero junto a su hijo, un peón y el veterinario del establecimiento. Por causas que se intentan establecer, el pesado animal —de entre 600 y 800 kilos y sin cornamenta— arremetió de frente contra el productor.

Tras la violenta embestida, Dukardt fue auxiliado de urgencia y trasladado inicialmente al hospital local de Pedro Luro poco antes de las 19, donde ingresó con múltiples traumatismos de gravedad. Ante la complejidad del cuadro, los profesionales médicos dispusieron su derivación inmediata hacia el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. José Penna" de Bahía Blanca, ubicado a 120 kilómetros de distancia; sin embargo, el productor falleció a bordo de la ambulancia durante el trayecto.

Archivo El secretario de Seguridad de Villarino, Gustavo Pacheco, precisó que el animal embistió de manera directa a la víctima, causándole lesiones internas irreparables que provocaron su deceso. La causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Villarino, dirigida por el fiscal Ariel Antonio Dimas García. La Justicia dispuso la realización de la autopsia correspondiente y tomó declaración testimonial a los tres testigos presenciales para reconstruir la secuencia del ataque.

Conmoción y dolor en Pedro Luro La noticia generó una profunda conmoción en el partido de Villarino, donde Dukardt era una figura apreciada tanto por su trayectoria en el sector agropecuario como por su participación comunitaria. De descendencia alemana, el productor dedicó toda su vida a las tareas del campo junto a su esposa, Mirta Torres (76).