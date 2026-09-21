Toro Limangus: realizan en Santa Fe un ensayo inédito para medir su eficiencia a pastoreo

La ganadería del norte santafesino suma una nueva herramienta para avanzar en la selección de reproductores. Desde Reconquista, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) puso en marcha la primera prueba de evaluación de toros Limangus en pastoreo que se realiza en la provincia.

El trabajo se desarrolla a través del Instituto de Producción Animal del Norte Santafesino (IPANS), en articulación con la Asociación de Criadores de Limangus de la República Argentina y la Sociedad Rural de La Criolla, que puso a disposición un predio de más de 30 hectáreas para llevar adelante la evaluación.

La particularidad del ensayo radica en el ambiente donde se realiza. Mientras buena parte de las pruebas de este tipo se desarrolla bajo sistemas de corral, esta experiencia permitirá analizar a los reproductores directamente sobre pasturas y en condiciones más cercanas a las que enfrentan los rodeos comerciales de la región.

“La iniciativa representa un hito para la región, ya que la mayoría de las evaluaciones de este tipo que se realizan en el país se desarrollan en sistemas de corral. El modelo en pastoreo permitirá analizar el desempeño de los animales en condiciones similares a las de los sistemas ganaderos predominantes en el norte santafesino, generando información de gran valor para productores y cabañeros”, explicó Gustavo D’Ascanio, director del IPANS.

La iniciativa surgió a partir de una necesidad concreta del sector productivo. La Sociedad Rural de La Criolla convocó al equipo de la UCSF para hacerse cargo de la planificación nutricional y la evaluación técnica de los reproductores, dando forma a una articulación entre la universidad y las entidades vinculadas directamente con la producción ganadera.

El proyecto reúne a diez establecimientos de cabaña pertenecientes a la Asociación de Criadores de Limangus. En total, 27 toros participan de la evaluación, provenientes de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y San Luis.

“Actualmente, 10 establecimientos de cabañas pertenecientes a la Asociación de Criadores de Limangus confiaron sus reproductores al programa. Esto demandó una importante coordinación logística y que promete generar información de relevancia nacional sobre adaptación genética y desempeño productivo en condiciones pastoriles”, detalló D’Ascanio.

De esta manera, la prueba no solo permitirá comparar animales bajo un mismo esquema de manejo, sino también obtener información sobre cómo responden distintos reproductores frente a un ambiente productivo determinado, un aspecto clave para la toma de decisiones en los establecimientos ganaderos.

Toros limangus: qué busca medir el ensayo

La evaluación comenzó en agosto de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027. Durante ese período se realizará un seguimiento integral de los animales, con mediciones orientadas a conocer tanto su comportamiento productivo como sus características carniceras y reproductivas.

Entre los principales indicadores se encuentran la ganancia de peso y la eficiencia de conversión, además de distintas mediciones bovinométricas. También se realizarán evaluaciones carniceras mediante ecografía y controles reproductivos vinculados con la calidad seminal y las características testiculares.

El protocolo contempla, además, el análisis de variables fenotípicas relacionadas con la conformación y los aplomos. Así, la evaluación buscará construir un perfil completo de cada reproductor y no limitarse exclusivamente a su evolución de peso.

El objetivo final será identificar aquellos toros que presenten mejores aptitudes para desempeñarse en sistemas pastoriles y que, a su vez, puedan transmitir características productivas y funcionales deseables a su descendencia.

Una prueba en condiciones reales de producción

El ensayo tiene además un componente académico. Estudiantes de la carrera de Veterinaria de la UCSF participan de manera directa en las tareas de medición, seguimiento y manejo de los animales, incorporando experiencia práctica en un escenario productivo real.

La participación estudiantil permite vincular los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria con las demandas concretas del campo y, al mismo tiempo, fortalece el vínculo entre la institución académica y el sector ganadero.

Con la finalización prevista para julio de 2027, la experiencia apunta a dejar algo más que una evaluación individual de reproductores: una base de información para entender qué animales tienen mejor comportamiento cuando la genética se enfrenta a las condiciones reales de producción del norte santafesino.

En ese sentido, los resultados podrían convertirse en una herramienta de utilidad para productores y cabañeros a la hora de seleccionar reproductores y orientar programas de mejoramiento genético, con información generada en el propio ambiente donde esos animales deberán producir.

Fuente: Infocampo