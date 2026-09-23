Femicidio de Abril Bissotto: los duros testimonios de sus padres y las palabras de la ex pareja del acusado

La segunda jornada del juicio por jurados por el femicidio de Abril Morena Bissotto estuvo atravesada por el dolor, los recuerdos y la reconstrucción de una mañana que cambió para siempre la vida de una familia. Omar Poblete estuvo presente durante los alegatos de los testigos.

Ante el jurado declararon los padres de la joven, Walter Raúl Bissotto y Delia María Lombino , y Luciana Castellanos , expareja de Omar Facundo Poblete, acusado por el crimen de Abril y por el ataque contra su pequeña hija.

El segundo dia de audiencia, permitió conocer desde distintos lugares cómo fueron aquellos minutos de septiembre de 2024 en los que Abril, de 20 años, fue asesinada a puñaladas y su hija resultó gravemente herida.

Pero también permitió volver a mirar a Abril más allá del crimen: una joven alegre, con proyectos, estudiante de enología y profundamente dedicada a su hija .

Uno de los momentos más conmovedores de la segunda jornada fue el testimonio de Walter Raúl Bissotto, padre de Abril. Frente al jurado, reconstruyó cómo recibió aquella mañana la noticia que cambiaría para siempre la vida de su familia.

Ese día había salido temprano a trabajar. Primero pasó a buscar a Martín, quien por entonces era pareja de Abril y padre de la pequeña. Después de dejarlo, recibió un llamado del padre del joven.

“Walter, acaba de ocurrir una tragedia”, le dijeron.

Walter preguntó qué había ocurrido. La respuesta fue devastadora:

“Mataron a Morena y atacaron a la niña”.

Al recordar ese momento durante su declaración, Walter no pudo contener las lágrimas. La emoción interrumpió por momentos su relato mientras intentaba reconstruir cómo recibió la noticia del asesinato de su hija.

Después de la llamada, buscó a su esposa, Delia María Lombino, y ambos se dirigieron hasta la vivienda. Al llegar, encontraron a la pequeña dentro de una ambulancia y supieron que Abril estaba muerta en el interior de la habitación.

Abril Morena Bissotto y su hija fueron víctimas del ataque perpetrado por Omar Facundo Poblete.

Walter contó que nunca llegó a tener una relación con Omar Facundo Poblete. Su vínculo era con Martín y con el padre del joven. También aseguró que jamás había escuchado de su hija que tuviera algún conflicto con el acusado.

“Nunca supe que hubiera tenido un problema con Poblete”, explicó al referirse a una de las preguntas que todavía permanecen sin respuesta para la familia.

El padre de Abril también recordó a su hija como una joven alegre, feliz, buena hija y profundamente dedicada a su pequeña. Estudiaba enología y tenía proyectos para su futuro.

El dolor de Delia: una madre que volvió a mirar al acusado

Después fue el turno de Delia María Lombino, madre de Abril. Su ingreso a la sala estuvo marcado por el dolor y por una mirada dirigida hacia Poblete, quien permanecía sentado en el banquillo de los acusados.

La mujer relató que fue Walter quien la llamó para contarle lo ocurrido. Juntos fueron hasta la vivienda y se encontraron con una escena que jamás podrán olvidar: su nieta estaba dentro de una ambulancia y Abril permanecía sin vida en la habitación.

Durante su declaración, Delia habló especialmente de la vida que su hija había construido y de los proyectos que tenía por delante.

La recordó como una joven alegre, cariñosa y con muchos sueños, profundamente enamorada de su hija y de Martín.

Abril Morena Bissoto junto a su madre Delia María Lombino.

Contó que Abril quería estudiar, recibirse y luego construir una casa junto a su pareja para vivir con él y con la pequeña.

También destacó el vínculo que existía entre ambos. Según su relato, se querían mucho, compartían gran parte de su tiempo y solían salir juntos con la niña.

Pero el momento más fuerte llegó después de su declaración.

Cuando Delia dejó de ocupar el lugar de testigo y regresó a la sala para continuar presenciando el juicio, volvió a encontrarse con Poblete y rompió en llanto.

La escena reflejó el peso de una tragedia que, para la familia, sigue estando presente en cada jornada del debate.

Luciana Castellanos y la habitación donde encontró a Abril

Uno de los testimonios centrales fue el de Luciana Castellanos, ex pareja de Poblete y una de las personas que intervino durante el ataque.

De acuerdo con su relato, aquella mañana se levantó cerca de las 7, preparó a sus hijos y los llevó a la escuela. Poblete se encontraba en la vivienda, después de haber regresado durante la madrugada de trabajar como conductor de Uber.

Antes de que Luciana saliera, el hombre le había dicho:

“No me dejes encerrado, que me vienen a buscar”.

La mujer dejó la puerta abierta y se retiró. Poco después, cuando regresoó a su casa, un vecino le avisó que desde la vivienda se escuchaban gritos de auxilio.

Omar Poblete el acusado por el femicidio de la joven de 20 años

Luciana regresó junto a otros vecinos y se dirigió hasta la habitación donde se encontraban Abril y su hija. Para ingresar tuvieron que patear la puerta.

Allí, se encontraron con la atroz escena del crimen.

Poblete estaba dentro de la habitación. Abril permanecía gravemente herida y su hija estaba junto a ella.

Luciana contó que el acusado pasó a su lado y le dijo:

“Lo siento, Lu”.

Después pidió que cerraran la puerta para evitar que escapara y aguardaron la llegada de la Policía.

“No pude hacer algo por ella, lo siento”

El relato de Luciana fue particularmente fuerte al reconstruir los últimos instantes de Abril.

Contó que la joven estaba tendida sobre la cama, gravemente herida, mientras su hija permanecía arrodillada y cubierta de sangre.

Abril ya no podía hablar. Sin embargo, según el testimonio de Luciana, señalaba a la niña, como intentando pedirles que la ayudaran.

Abril Bissotto fue atacada a puñaladas por Omar Facundo Poblete, quien era su concuñado.

Poco después se desvaneció. Luciana llamó al 911 y recibió instrucciones para realizar maniobras de RCP. Lo intentó, pero no pudo salvarla.

Luego tomó a la pequeña para limpiarla. En un primer momento creyó que la sangre que tenía encima pertenecía a Abril. Sin embargo, al intentar retirarla, encontró restos de tejido y advirtió las heridas que también había sufrido la niña.

Cuando llegaron los padres de Abril, Luciana recordó haberles dicho:

“No pude hacer nada por ella, lo siento”.

El miedo que quedó después del crimen

Castellanos también habló sobre su relación con Poblete y describió un vínculo que, según su relato, estaba roto desde hacía tiempo.

Aseguró que era un hombre manipulador y violento, con frecuentes ataques de ira y conflictos con otras personas.

Contó que en varias oportunidades intentó echarlo de la vivienda, pero él regresaba. Incluso, según declaró, cuando le pedía que se fuera, Poblete amenazaba con llevarse a sus hijos, algo que le generaba temor.

Omar Facundo Poblete enfrenta cargos por el ataque perpetrado contra Abril Morena Bissoto y su hija.

Después del asesinato de Abril, ese miedo se transformó en otra cosa: la certeza de que desconocía hasta dónde podía llegar el hombre con el que había convivido.

También habló sobre el consumo de cocaína de Poblete y aseguró que llevaba años consumiendo y que incluso el día anterior al ataque se encontraba bajo los efectos de la droga.

Sin embargo, sostuvo que aun en esas condiciones sabía lo que hacía y lo que decía.

Ataques, puñaladas y la herida mortal

Abril Morena Bissotto fue asesinada a cuchillazos por Omar Poblete minutos después de las 9 del 12 de septiembre de 2024, en la casa de sus suegros de calle Padre Vera al 500 de Maipú. Poblete la sorprendió y la lesionó en el cuello y rostro y en el cuerpo, además, le propinó puntazos en el cuello a su hija de 1 año y nueve meses.

El hombre, que por la relación familiar vivía en el sector trasero del terreno junto a su pareja y sus tres hijos, escapó corriendo por las calles y fue atrapado rápidamente por la Policía en calle Palma y 20 de Junio. Tenía su vestimenta llena de sangre.

Abril Morena Bissotto, la víctima de femicidio.

consumiendo drogas-los exámenes toxicológicos dieron positivo de cocaína- y que el ataque lo habría cometido cuando ella fue a llevar a los chicos al colegio.

Omar Facundo Poblete, sin forzar ninguno de los ingresos, entró al hogar de las víctimas y agredió violentamente a Bissotto y su hija de un año y nueve meses de edad. Bissotto recibio 50 puñaladas distribuidas en brazos mano, rostro y cuello, esta última seria la que ocasionó su muerte.

En tanto a la menor, el hombre la atacó y le propinó una puñalada en el cuello, sin embargo, debido a la intervención de su esposa y algunos vecinos la menor pudo ser rescatada en medio de la escena y atendida en un centro asistencial.

Omar Poblete, el sindicado femicida.

De acuerdo con la investigación, nadie sabe por qué este sujeto actuó de la manera que lo hizo. Los testigos, principalmente los familiares, refieren que la joven de 20 años y el detenido prácticamente no tenían relación. Ninguno hizo mención a un conflicto previo o discusión en los últimos días.

Testigos coincidieron en que Poblete estaba "perdido" por las adicciones, motivo por el cual lo apartaban y le pedían de manera frecuente que se fuera del domicilio. "Iba y venía, su mujer lo sacaba permanentemente", explicaron. Incluso, había regresado cerca de la medianoche del día del crimen, y desde ese momento no tuvo ningún contacto con Bissotto hasta que la asesinó a sangre fría, de acuerdo con la investigación.

Tres testimonios que reconstruyeron una tragedia

Los relatos de Walter Bissotto, Delia Lombino y Luciana Castellanos permitieron reconstruir la tragedia desde tres lugares completamente diferentes.

Los padres hablaron de Abril como hija, madre y joven con proyectos, mientras que Luciana describió desde adentro los momentos más dramáticos del ataque y la intervención que permitió que la pequeña sobreviviera.

En el centro de todos esos testimonios quedó la misma imagen: una joven de 20 años cuya vida terminó de manera brutal y una niña de apenas un año y nueve meses que sobrevivió al ataque, pero quedó marcada para siempre por aquella mañana.