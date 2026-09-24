Un fuerte choque entre un colectivo y un camión generó demoras en Guaymallén
El choque ocurrió en el cruce de Elpidio González y Arturo González, en Kilómetro 11. Un colectivo de la línea 200 impactó contra un camión Mercedes Benz.
Un colectivo de la línea 200 y un camión Mercedes Benz protagonizaron un fuerte choque durante el mediodía en Guaymallén. El accidente ocurrió a pocos metros del control correspondiente a la línea de transporte y generó complicaciones para quienes circulaban por la zona.
El siniestro se produjo en la intersección de Elpidio González y Arturo González, en el distrito de Kilómetro 11, donde, por causas que todavía no fueron determinadas, el colectivo y el transporte de carga terminaron colisionando.
No se reportan heridos
Pese a la violencia del impacto no se reportaron personas heridas en el lugar. Las circunstancias que provocaron el accidente quedaron bajo investigación.
Personal de Tránsito y efectivos policiales trabajaban en el lugar para ordenar la circulación y evitar nuevos inconvenientes en la zona.