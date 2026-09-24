Dos delincuentes fueron detenidos tras robar hierros de una obra en construcción en Guaymallén

Tras el robo, los sospechosos fueron identificados por cámaras de seguridad mientras trasladaban el material sustraído de una obra del barrio Procrear.

Los malvivientes cometieron el robo y escaparon del lugar. Sin embargo, fueron detenidos tras ser detectados por cámaras de seguridad.

Dos jóvenes fueron aprehendidos durante la noche del miercoles en Guaymallén luego de concretar un robo en una obra en construcción, de donde sustrajeron distintos elementos. Entre ellos se encontraban varios hierros que los sospechosos trasladaban al momento de su captura.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió cerca de las 21.30, en una obra ubicada en el barrio Procrear, cuando dos hombres fueron detectados por cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que los identificaron mientras llevaban hierros y se desplazaban en actitud sospechosa.

Entraron al predio y robaron varios elementos A partir del aviso, efectivos se dirigieron hasta el sector y lograron encontrar a los dos sospechosos, un joven de 19 años, y otro de 21.

Luego, los policías entrevistaron al sereno de una obra cercana. El hombre explicó que momentos antes varios individuos habían ingresado al predio y sustraído distintos elementos.