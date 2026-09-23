Reiterados actos de vandalismo dejaron una plaza a oscuras en Las Heras

Una plaza del barrio Jardín de Los Andes, en Las Heras , quedó prácticamente a oscuras después del robo de gran parte de sus luminarias. El espacio está ubicado entre las calles Godoy, Las Moreras y Los Olivos, y los vecinos aseguran que los hechos se repiten y generan preocupación en la zona.

El caso tiene un detalle particular. Los postes de iluminación contaban con protecciones de hierro con puntas hacia abajo, colocadas justamente para evitar que alguien pudiera trepar hasta las luces.

Sin embargo, según relataron vecinos del lugar, los autores del robo encontraron una manera de superar esa dificultad. Habrían armado una especie de “escalerita” humana subiendo uno encima de los hombros de otro para saltear la parte de las puntas y así trepar el poste hasta alcanzar la parte superior de los postes y, una vez allí, desatornillar los bulones que sostenían las luminarias LED.

Después de los robos , videos registrados en la zona muestran cómo la plaza quedó completamente a oscuras. Los vecinos aseguran que fueron sustraídas casi todas las luminarias que iluminaban el espacio.

Guillermo Gómez, vecino frentista de la plaza, contó a MDZ que la situación forma parte de una preocupación más amplia por los robos que se registran en el sector. “Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles, porque ya prácticamente por la zona y por muchos lados aledaños se está robando con cierta regularidad”, señaló.

Gómez también relató que los hechos no se limitarían a las luces de la plaza. “Nos roban los reflectores de la plaza, nos roban las macetas, inclusive transgreden las rejas y nos roban las macetas, se llevan las plantas”, sostuvo.

El vecino explicó que quienes viven frente al espacio público suelen estar atentos a lo que ocurre, pero que muchas veces quedan sin herramientas para intervenir cuando observan un robo. “Muchas veces los vecinos estamos atentos a esas cosas, y muchas veces uno llega a ver que están robando y lamentablemente uno no puede hacer nada”, expresó.

Cómo habrían robado las luminarias

El robo de luminarias volvió a encender la preocupación entre los vecinos de una plaza de Las Heras, donde también denuncian otros actos de vandalismo. Alf Ponce Mercado / MDZ

Según el relato de Gómez, uno de los episodios fue advertido durante la madrugada mediante una cámara de seguridad. El vecino contó que pudo observar a “dos chicos muy jóvenes encapuchados”, aunque aclaró que la calidad de la imagen no permitía identificarlos.

“La imagen muestra como se trepan de una manera circense”, describió. Según explicó, de esa forma lograban llegar hasta el extremo de las columnas y desprender las luminarias.

“Llegan al punto final de una columna alta donde están las luminarias y las desprenden con tal naturalidad”, agregó Gómez sobre la modalidad que, según los vecinos, habrían utilizado para llevarse los equipos.

Vecinos del barrio Jardines de Los Andes aseguran que los robos y actos de vandalismo se repiten y reclaman una respuesta más rápida. Alf Ponce Mercado / MDZ

El problema también genera un reclamo por la demora en la reposición de las luces. Gómez aseguró que realizó planteos ante el municipio, tanto personalmente como por teléfono, y que recibió el compromiso de que se revisarían las luminarias.

“Ya lo tenemos en conocimiento, ya en cualquier momento vamos”, contó que le respondieron. Sin embargo, afirmó que los días pasaron sin que, según su percepción, se concretara una solución para recuperar la iluminación de la plaza.

El reclamo de los vecinos

La plaza quedó prácticamente sin luces después de varios robos. Un vecino contó cómo habrían hecho los delincuentes para llegar a las luminarias. Alf Ponce Mercado / MDZ

Gómez sostuvo que los frentistas vienen intentando mantener en condiciones el espacio ubicado frente a sus viviendas. Contó que, cuando aparecen grafitis o daños menores, algunos vecinos se encargan personalmente de repararlos y también informan esas situaciones al municipio.

“Estamos luchando muchos vecinos que somos frentistas en la plaza, que somos los que padecemos el vandalismo constantemente. Y cuando no es una cosa es la otra”, manifestó.

El vecino cuestionó la rapidez de la respuesta ante estos episodios y aseguró: “No vemos los efectos y la rapidez del municipio en su accionar”. Según su relato, el vandalismo frecuente termina generando preocupación entre quienes viven alrededor de la plaza.

El robo ocurrió en la plaza ubicada entre Godoy, Las Moreras y Los Olivos. Vecinos aseguran que las luminarias fueron desmontadas. Alf Ponce Mercado / MDZ

A esto se suma otra queja de los vecinos vinculada al estado del espacio público: la presencia de excremento de mascotas y la falta de recolección por parte de algunos dueños. El reclamo apunta a quienes llevan a sus animales a la plaza y no levantan los residuos, una situación que, según los frentistas, también afecta el uso cotidiano del lugar.

Por ahora, el principal problema sigue siendo la falta de iluminación. Con casi todas las luminarias robadas, los vecinos de Jardín de Los Andes esperan que puedan reponerse las luces y que la plaza vuelva a contar con iluminación durante la noche.