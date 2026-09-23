Pidieron 22 años de cárcel para la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Instituto Próvolo
La fiscalía y la querella coincidieron en el pedido de 22 años de cárcel para Kumiko Kosaka. En tanto, la defensa de la monja sostuvo su inocencia.
La Fiscalía y la querella pidieron 22 años de cárcel para la monja Kumiko Kosaka durante el juicio de cesura que se inició la tarde de este miércoles en el Polo Judicial Penal. El Tribunal pasó a un cuarto intermedio y el jueves definirá la pena por los cinco hechos de abusos sexuales a alumnos del Instituto Próvolo.
La primera parte de la audiencia se desarrolló a partir de las 17 y tuvo como eje la determinación de la pena que deberá cumplir Kosaka luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que modificó la absolución dictada en 2023, durante el debate por el caso llamado Próvolo II.
Durante la sesión, el exfiscal en jefe de Delitos Contra la Integridad Sexual Alejandro Iturbide (actual jefe de la UFI Delitos Económicos e Informáticos) y los abogados que representan a las víctimas coincidieron en solicitar 22 años de prisión y 10 años de inhabilitación para la religiosa japonesa.
La defensa, en cambio, mantuvo la postura que viene sosteniendo desde el inicio de esta instancia y continuó afirmando la inocencia de Kosaka. Por ese motivo, sus representantes no formularon un pedido de pena concreto. La escala penal correspondiente a los delitos por los que la Suprema Corte encontró responsable a la monja contempla penas que van de 7 a 50 años de prisión.
El tribunal pasó a un cuarto intermedio
Después de escuchar las posiciones de las partes, el Tribunal Penal Colegiado N° 2, integrado por los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González, resolvieron pasar a un cuarto intermedio.
Los magistrados se tomaron un tiempo para analizar la causa y las exposiciones realizadas durante la audiencia antes de establecer la pena que consideran correspondiente para Kosaka. Todo se reanudará este jueves a las 16.30, con el dictamen definitivo de la sentencia condenatoria.
El fallo de la Suprema Corte que cambió la causa
La situación procesal de Kosaka cambió a partir de la resolución de la Suprema Corte que revisó el fallo dictado en 2023 por el Tribunal Penal Colegiado N° 1, que había absuelto a la religiosa de los hechos por los que había sido llevada a juicio. La resolución tuvo como voto preopinante a la jueza María Teresa Day, al que adhirió la conjueza Silvina Miquel. Ambas consideraron que la prueba había sido analizada de manera fragmentada y que correspondía realizar una valoración conjunta de los elementos incorporados a la causa.
A partir de ese nuevo análisis, la Corte determinó la responsabilidad de Kosaka en dos hechos de abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesaria y en otros tres expedientes como autora del delito de abuso sexual simple, todos en concurso real. El juez Julio Gómez votó en disidencia y sostuvo que debía mantenerse la absolución dictada originalmente.
La Corte, además, confirmó la absolución de Kosaka por un hecho de corrupción de menores y mantuvo la absolución de otras cuatro mujeres investigadas en el expediente.
Este jueves, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 retomará la audiencia que definirá uno de los últimos puntos pendientes del proceso: la pena que deberá cumplir Kumiko Kosaka.