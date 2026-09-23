Pidieron 22 años de cárcel para la monja Kumiko Kosaka por los abusos en el Instituto Próvolo

La Fiscalía y la querella pidieron 22 años de cárcel para la monja Kumiko Kosaka durante el juicio de cesura que se inició la tarde de este miércoles en el Polo Judicial Penal . El Tribunal pasó a un cuarto intermedio y el jueves definirá la pena por los cinco hechos de abusos sexuales a alumnos del Instituto Próvolo .

La primera parte de la audiencia se desarrolló a partir de las 17 y tuvo como eje la determinación de la pena que deberá cumplir Kosaka luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , que modificó la absolución dictada en 2023, durante el debate por el caso llamado Próvolo II .

Durante la sesión, el exfiscal en jefe de Delitos Contra la Integridad Sexual Alejandro Iturbide (actual jefe de la UFI Delitos Económicos e Informáticos) y los abogados que representan a las víctimas coincidieron en solicitar 22 años de prisión y 10 años de inhabilitación para la religiosa japonesa.

La defensa, en cambio, mantuvo la postura que viene sosteniendo desde el inicio de esta instancia y continuó afirmando la inocencia de Kosaka . Por ese motivo, sus representantes no formularon un pedido de pena concreto. La escala penal correspondiente a los delitos por los que la Suprema Corte encontró responsable a la monja contempla penas que van de 7 a 50 años de prisión .

Después de escuchar las posiciones de las partes, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 , integrado por los jueces Gabriel Bragagnolo , Federico Martínez y Juan Manuel Pina González , resolvieron pasar a un cuarto intermedio .

Los magistrados se tomaron un tiempo para analizar la causa y las exposiciones realizadas durante la audiencia antes de establecer la pena que consideran correspondiente para Kosaka. Todo se reanudará este jueves a las 16.30, con el dictamen definitivo de la sentencia condenatoria.

El fallo de la Suprema Corte que cambió la causa

La situación procesal de Kosaka cambió a partir de la resolución de la Suprema Corte que revisó el fallo dictado en 2023 por el Tribunal Penal Colegiado N° 1, que había absuelto a la religiosa de los hechos por los que había sido llevada a juicio. La resolución tuvo como voto preopinante a la jueza María Teresa Day, al que adhirió la conjueza Silvina Miquel. Ambas consideraron que la prueba había sido analizada de manera fragmentada y que correspondía realizar una valoración conjunta de los elementos incorporados a la causa.

A partir de ese nuevo análisis, la Corte determinó la responsabilidad de Kosaka en dos hechos de abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesaria y en otros tres expedientes como autora del delito de abuso sexual simple, todos en concurso real. El juez Julio Gómez votó en disidencia y sostuvo que debía mantenerse la absolución dictada originalmente.

La Corte, además, confirmó la absolución de Kosaka por un hecho de corrupción de menores y mantuvo la absolución de otras cuatro mujeres investigadas en el expediente.

Este jueves, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 retomará la audiencia que definirá uno de los últimos puntos pendientes del proceso: la pena que deberá cumplir Kumiko Kosaka.