Córdoba: se incendió un depósito de garrafas y un hombre sufrió quemaduras

Un importante incendio se registró este miércoles en La Falda y generó preocupación entre los vecinos debido a que las llamas se originaron en un depósito donde se almacenaban garrafas de gas. Un hombre de 47 años sufrió quemaduras de segundo grado y debió ser trasladado a un hospital local.

El siniestro comenzó en un inmueble ubicado en la esquina de Esquiú y avenida Italia de la mencionada localidad cordobesa. Por las características del lugar y la presencia de garrafas, desde el inicio del operativo existió riesgo de que el fuego provocara una explosión.

Ante la magnitud del incendio, se desplegaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron para contener el avance del fuego y evitar que alcanzara la totalidad de las garrafas almacenadas.

El operativo se extendió durante varios minutos hasta que los efectivos lograron sofocar las llamas sin que se produjeran explosiones. El fuego, sin embargo, provocó daños materiales de consideración en la estructura del depósito.

La situación también demandó la intervención de personal de emergencias, que asistió a un hombre de 47 años que se encontraba en el lugar.

Un hombre fue trasladado al hospital

El paciente presentaba quemaduras de segundo grado, por lo que recibió atención inicial en el lugar y posteriormente fue derivado al hospital local para continuar con la asistencia médica.

Hasta el momento no se informó cuál es su estado de salud ni qué vínculo tenía con el establecimiento donde se produjo el incendio.

Una vez controlado el incendio, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué provocó el inicio del fuego.

De acuerdo con la información policial, el saldo del siniestro fue de un hombre lesionado y daños materiales en el depósito de garrafas. La causa permanece bajo investigación.