Voraz incendio en un depósito de garrafas en Tucumán: hay al menos 7 heridos

El incendio ocurrió sobre la ruta 324 en Famaillá, y obligó a montar un operativo a cinco cuadras a la redonda por explosiones de materiales peligrosos.

Al menos siete personas resultaron heridas por el incendio, entre trabajadores del depósito y vecinos cercanos de la ciudad de Famaillá.

Un feroz incendio se desató este viernes en un depósito de garrafas ubicado en la ciudad de Famaillá, en la Provincia de Tucumán, y generó momentos de extrema tensión entre los vecinos de la zona. Las primeras informaciones indican que habría varios heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos.

Según trascendió, el fuego se inició en un predio situado sobre la ruta provincial 324. Las impactantes llamas y las explosiones pudieron verse a varios metros de distancia y fueron registradas por vecinos con sus teléfonos celulares.

Según el primer parte oficial, el fuego se inició pasadas las 11.30, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Las llamas se propagaron rápidamente entre las garrafas de gas almacenadas en el lugar, lo que derivó en múltiples explosiones que se escucharon a varias cuadras de distancia y elevaron el nivel de riesgo en toda la zona.

Al menos siete heridos por el incendio Debido a la voladura de materiales y al riesgo que representaban las explosiones, se montó un amplio operativo de seguridad que abarcó un radio de aproximadamente cinco cuadras, con intervención de bomberos, fuerzas de seguridad y personal de emergencia. La situación fue contenida tras varias horas de intenso trabajo.