Llega la 13ª edición del Mercado de Arte Contemporáneo a Córdoba: los detalles

La oportunidad de asistir a un gran evento de arte con entrada libre y gratuita tiene lugar una vez más de la mano de la 13° edición del Mercado de Arte Contemporáneo , en Córdoba . El mismo se realizará del 24 al 27 de septiembre en el Espacio UNMOL.

El evento representa uno de los acontecimientos más importantes para el desarrollo del sector, tanto en la provincia como a nivel nacional y se lo suele ubicar junto a arteBA, el evento de referencia que ya es un clásico en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se reúnen galeristas, artistas, coleccionistas, curadores, gestores y referentes de las artes visuales bajo el lema “Sobre la vitalidad”. Con la curaduría general de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, esta 13° edición propone pensar el arte como una fuerza capaz de crear vínculos, regenerar tejidos y abrir nuevas formas de circulación.

Un punto a destacar dentro del Mercado de Arte Contemporáneo es que, más allá de los artistas que tienen su stand allí, no hace falta ser un especialista para disfrutar del evento : todo el público está invitado a deleitarse con esta propuesta.

Con 59 galerías, proyectos y espacios institucionales participantes provenientes de distintas provincias y la participación de Chile, MAC 2026 reafirma su carácter federal y ofrece un recorrido por la diversidad de la producción artística regional . Todos ellos, seleccionados entre más de 100 postulantes de todo el país.

Además, MAC no se limita a la exhibición y la venta: la experiencia es completa. Así, propone también una Zona de Ediciones que reunirá libros de artistas, editoriales vinculadas al arte, fanzines, proyectos gráficos y libreros ; un espacio para Infancias y Adolescencias pensado como lugar de interacción para todas las edades; y LAB, una propuesta novedosa en el circuito de ferias que busca acompañar los primeros pasos de artistas y favorecer su inserción en el sistema de galerías.

El Arte Contemporáneo llega a Córdoba

Tal como hacen las convocatorias de esta envergadura, aquí habrá performances en vivo, un ciclo continuo de video e instalaciones y obras de sitio específico que dialogan con el espacio. El objetivo de todo esto es acercar las prácticas contemporáneas a nuevos públicos. Cada jornada tendrá además su propio momento de celebración, con música al atardecer y fiestas que convertirán el cierre de la feria en otro momento de encuentro.

Impulsado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba, junto a la Municipalidad de Córdoba, la Fundación Pro Arte Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y FARO, Mercado de Arte Contemporáneo se consolidó como una de las principales plataformas públicas para el desarrollo del arte contemporáneo en Argentina. Tanto es así que este año contará con un jurado de lujo integrado por Carlos Herrera, Catalina Urtubey, Pablo Caligaris, Julia Oliva Cúneo y Blanca Freytes.

Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, destacó: “El MAC concentra a alrededor de 400 personas trabajando in situ durante los tres días previos a la apertura de la feria, y también durante y después de su desarrollo. Por efecto derrame, genera trabajo y es el único evento de artes visuales de esta magnitud en el interior del país, no solamente dentro de la provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional”.

Y añadió: “Después de arteBA, es el evento de arte contemporáneo más importante del país: genera trabajo y posiciona a Córdoba”. Por su parte, Sofía Torres Kosiba, artista y curadora del evento, enfatizó que “el mercado, como todo organismo vivo, tiene la capacidad de regenerarse en las condiciones apropiadas. Gestar y gestionar los valiosos recursos. Poner en circulación los afectos. Volver a las fuentes y recomponer el tejido humano y económico para que el arte desarrolle toda su potencia”.

Su colega y compañero, Manuel Coll, agregó: “MAC es la célula madre de las ferias estatales donde artistas, galerías y proyectos se incubaron para luego expandirse como una membrana por los rincones del país, visibilizando las prácticas artísticas de diferentes regiones, consolidando una escena nacional en constante ebullición. Esta edición número 13, MAC se propone pensar las prácticas artísticas como reconstructoras de tejidos sociales rotos, un laboratorio donde experimentar nuevas formas de comercio y relaciones fértiles”.

MAC 2026: todos los participantes

La edición 2026 del Mercado de Arte Contemporáneo, en Córdoba, contará con los siguientes artistas y representantes:

ABRE | La Calera, Córdoba

Ankara arte Contemporáneo | Colonia Caroya, Córdoba

Archivo Bordese | CABA, Buenos Aires

Argüello & Bouchet | Agua de Oro, Córdoba

Aura Gallery | CABA, Buenos Aires

Bauzá - Arte contemporáneo | CABA, Buenos Aires

Biomba Galería | San Miguel de Tucumán, Tucumán

Casa Banano | Paraná, Entre Ríos

Conartevas | Mendiolaza, Córdoba

Consultorio | San Miguel de Tucumán, Tucumán

Cooperativa deseo | CABA, Buenos Aires

Corredor del Viento| Cipolletti, Río Negro

CRUDO | CABA, Buenos Aires

Departamento 112 | San Isidro, Buenos Aires

Diego Obligado Galería de Arte | Rosario, Santa Fe

Dragon y Rosas | Córdoba, Córdoba

epa - Espacio de Prácticas Artísticas | Córdoba, Córdoba

ESAA | Unquillo, Córdoba

Galería Chorizo| Resistencia, Chaco

Galeria Esmeralda | Córdoba, Córdoba

Galería Fantasma | CABA, Buenos Aires

Garibaldi 57 | Guaymallén, Mendoza

Garra | Resistencia, Chaco

JÚPITER | La Cumbre, Córdoba

KIOSKO | Córdoba, Córdoba

La Cúpula | Córdoba, Córdoba

La tienda metafísica | Neuquén / Buenos Aires / Santa Fe

LAVA | Rafaela, Santa Fe

Linse | CABA, Buenos Aires

Lyv Gallery | Córdoba, Córdoba

Marchiaro | Córdoba, Córdoba

MARIA WONDA | Córdoba, Córdoba

mina | Córdoba, Córdoba

Mini contemporáneo | Córdoba, Córdoba

MITE | CABA, Buenos Aires

Moria Galería | CABA, Buenos Aires

Mostra Gallery | Rosario, Santa Fe

Muchas Misteriosas Maravillas | Santa Fe / Córdoba / Rosario

MUDA | Goya, Corrientes

NILO | Córdoba, Córdoba

Núcleo Contemporáneo | Santa Fe, Santa Fe

ORFILA casa de arte| Córdoba, Córdoba

PIEDRAS | CABA, Buenos Aires

Prima Galería | Vitacura, Región Metropolitana, Santiago de Chile, Chile

Q Gallery | Neuquén. Neuquén

Revés Studio | CABA, Buenos Aires

Riorosa | Rosario, Santa Fe

Rutera | Córdoba, Córdoba

SASHA D| Córdoba, Córdoba

Satélite| Córdoba, Córdoba

Selvanegra Galería | CABA, Buenos Aires

SUBTERRÁNEO GALLERY | Córdoba, Córdoba

The White Lodge | CABA, Buenos Aires

Tres Salas | Córdoba, Córdoba

Via Margutta Arte Contemporáneo | Córdoba, Córdoba

VIA MONTE GALERÍA | CABA, Buenos Aires

XUL Gallery | Alta Gracia, Córdoba

El Mercado de Arte Contemporáneo se realizará del jueves 24 al domingo 27 de septiembre en el Espacio UNMOL (Avenida La Voz del Interior 5500, Córdoba Capital), de 16 a 21 horas. La entrada es libre y gratuita.