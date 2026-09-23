Alerta naranja por Zonda: qué zonas de Mendoza serán las más afectadas
En el último parte el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta por Zonda. Los departamentos afectados.
El viento Zonda se hizo sentir el domingo en Mendoza en la previa del inicio de la primavera. El fenómeno dejó un saldo de 183 incidentes en diez departamentos de la provincia y todo indica que el Zonda se hará sentir con fuerza este jueves en gran parte del territorio.
En el último parte del Servicio Meteorológico Nacional -a las 18.32- lanzaron dos alertas para Mendoza por viento Zonda: amarilla para lo que resta del miércoles y naranja para el jueves.
Alerta por Zonda en Mendoza
Tal como había adelantado el meteorólogo Carlos Bustos a MDZ Radio, se espera que el viento Zonda baje con fuerza en el llano el día jueves. “Hoy se va a registrar una situación de viento Zonda. Hoy se ve en la precordillera de Malargüe, en Uspallata. Mañana es el día que hay que estar muy atendo. El Zonda a estar soplando en distintos sectores del llano", dijo el especialista.
"En la Ciudad de Mendoza podría comenzar a descender aproximadamente a partir del mediodía y podría también alcanzar ráfagas de 60 y 65 kilómetros por hora. Esta situación se repetiría en el Valle de Uco y San Rafael. Podría ser una situación parecida a la que tuvimos el domingo. En la tarde se consolidaría esta situación de Zonda, se extendería hasta la madrugada del día viernes”, agregó.
Esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta amarilla por Zonda, es decir, que el viento podría alcanzar velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", indica el parte del organismo nacional.
Las zonas afectadas son:
- Malargüe
- General Alvear
- San Rafael
- San Carlos
- Tunuyán
- Tupungato
- Rivadavia
- Junín
- Luján de Cuyo
- Las Heras
Para el jueves 24 de septiembre, el SMN lanzó un alerta naranja para:
- Malargüe
- General Alvear
- San Rafael
- San Carlos
- Tunuyán
- Tupungato
- Rivadavia
- Junín
- Luján de Cuyo
- Las Heras
- Maipú
- Guaymallén
- Godoy Cruz
- Ciudad de Mendoza
El alerta naranja implica que el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, el SMN advierte:
- asegurar los elementos que puedan volarse.
- mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- no estacionar vehículos bajo los árboles.
- mantener cerrada las casas de la manera más hermética posible.
- en caso de quealguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Pronóstico
Para el jueves se espera viento Zonda hasta la noche. La temperatura máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 6°C. El viernes es probable que continúe el viento Zonda durante la madrugada en toda la precordillera, con posible afectación del Gran Mendoza, especial atención en el Valle de Uco y Malargüe durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
"Es probable que disminuya entre las 9 y 10. Desde las 9 hasta las 13 se prevén vientos del sur que afectarán principalmente al Valle de Uco y zona Este. A partir de las 14 se prevé reactivación del viento Zonda en el Valle de Uco, Malargüe y Uspallata, con valores de 35 a 40 kilómetros por hora. Esta situación se prolongaría hasta las 23", indicaron desde Defensa Civil. La máxima será de 25 °C.