Alerta naranja por Zonda: qué zonas de Mendoza serán las más afectadas

El viento Zonda se hizo sentir el domingo en Mendoza en la previa del inicio de la primavera. El fenómeno dejó un saldo de 183 incidentes en diez departamentos de la provincia y todo indica que el Zonda se hará sentir con fuerza este jueves en gran parte del territorio.

El viento Zonda afectará gran parte de la provincia. Rodrigo D'Angelo / MDZ En el último parte del Servicio Meteorológico Nacional -a las 18.32- lanzaron dos alertas para Mendoza por viento Zonda: amarilla para lo que resta del miércoles y naranja para el jueves.

Viento Zonda en Mendoza. Marcos Garcia/ MDZ Alerta por Zonda en Mendoza Tal como había adelantado el meteorólogo Carlos Bustos a MDZ Radio, se espera que el viento Zonda baje con fuerza en el llano el día jueves. “Hoy se va a registrar una situación de viento Zonda. Hoy se ve en la precordillera de Malargüe, en Uspallata. Mañana es el día que hay que estar muy atendo. El Zonda a estar soplando en distintos sectores del llano", dijo el especialista.

"En la Ciudad de Mendoza podría comenzar a descender aproximadamente a partir del mediodía y podría también alcanzar ráfagas de 60 y 65 kilómetros por hora. Esta situación se repetiría en el Valle de Uco y San Rafael. Podría ser una situación parecida a la que tuvimos el domingo. En la tarde se consolidaría esta situación de Zonda, se extendería hasta la madrugada del día viernes”, agregó.

Esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta amarilla por Zonda, es decir, que el viento podría alcanzar velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", indica el parte del organismo nacional.