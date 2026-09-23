Suspendieron las clases presenciales del jueves tras el alerta por viento Zonda
Desde la DGE informaron que debido al alerta de Zonda que rige en gran parte de la provincia, suspenden el dictado de clases presenciales en Mendoza.
Debido al alerta de viento Zonda que rige en gran parte de la provincia, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de clases presenciales para el turno mañana del día jueves 24 de septiembre. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades.
Suspendieron las clases por el viento Zonda
Según informaron, la decisión obedece a las condiciones informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticipan alerta naranja por Zonda en gran parte de la provincia.
Debido a esto, la DGE comunicó que el jueves 24 de septiembre de 2026 se suspende de manera preventiva la asistencia a clases presenciales durante el turno mañana en los establecimientos de todos los niveles y modalidades.
Además, informaron que las instituciones afectadas deberán dictar las actividades de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza y de acuerdo a los protocolos oportunamente comunicados.
En tanto, la DGE continuará monitoreando los informes de Defensa Civil y comunicará cualquier novedad para los turnos siguientes a las 11 del día jueves.
Alerta naranja por Zonda
Esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta amarilla por Zonda, es decir, que el viento podría alcanzar velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", indica el parte del organismo nacional.
Las zonas afectadas son:
- Malargüe
- General Alvear
- San Rafael
- San Carlos
- Tunuyán
- Tupungato
- Rivadavia
- Junín
- Luján de Cuyo
- Las Heras
Para el jueves 24 de septiembre, el SMN lanzó un alerta naranja para:
- Malargüe
- General Alvear
- San Rafael
- San Carlos
- Tunuyán
- Tupungato
- Rivadavia
- Junín
- Luján de Cuyo
- Las Heras
- Maipú
- Guaymallén
- Godoy Cruz
- Ciudad de Mendoza
El alerta naranja implica que el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, el SMN advierte:
- asegurar los elementos que puedan volarse.
- mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- no estacionar vehículos bajo los árboles.
- mantener cerrada las casas de la manera más hermética posible.
- en caso de quealguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.