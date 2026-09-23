Jueves con Zonda en Mendoza: a qué hora se sabrá si suspenden las clases presenciales del turno tarde
La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases presenciales del turno mañana en toda la provincia debido al alerta por viento Zonda.
Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por viento Zonda para este jueves, la cual rige en gran parte del territorio provincial, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la decisión de suspender las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de Mendoza. Según informó el organismo, la medida afecta exclusivamente para el turno mañana de este jueves 24 de septiembre.
Ante este panorama, tal como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las actividades se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec.
Qué pasará con las clases del turno tarde
Según comunicaron desde el Gobierno provincial, la DGE monitoreará cómo evolucionan las condiciones meteorológicas en las distintas regiones de Mendoza. Es así que, con la información recabada, las autoridades tomarán una decisión definitiva y la comunicarán por los canales oficiales a las 11 de la mañana.
Qué zonas de Mendoza serán las más afectadas por el Zonda
Según indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves hay alerta naranja para:
- Malargüe
- General Alvear
- San Rafael
- San Carlos
- Tunuyán
- Tupungato
- Rivadavia
- Junín
- Luján de Cuyo
- Las Heras
- Maipú
- Guaymallén
- Godoy Cruz
- Ciudad de Mendoza
Cabe resaltar que el alerta naranja implica que el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones, el SMN advierte:
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.
- No estacionar vehículos bajo los árboles.
- Mantener cerrada las casas de la manera más hermética posible.
- En caso de que alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.