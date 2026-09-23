Jueves con Zonda en Mendoza: a qué hora se sabrá si suspenden las clases presenciales del turno tarde

La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases presenciales del turno mañana en toda la provincia debido al alerta por viento Zonda.

Las clases del turno mañana se suspendieron debido a que se esperan fuertes ráfagas de viento Zonda en Mendoza.

Debido a que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por viento Zonda para este jueves, la cual rige en gran parte del territorio provincial, la Dirección General de Escuelas (DGE) tomó la decisión de suspender las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de Mendoza. Según informó el organismo, la medida afecta exclusivamente para el turno mañana de este jueves 24 de septiembre.

Ante este panorama, tal como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las actividades se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec.

Qué pasará con las clases del turno tarde Según comunicaron desde el Gobierno provincial, la DGE monitoreará cómo evolucionan las condiciones meteorológicas en las distintas regiones de Mendoza. Es así que, con la información recabada, las autoridades tomarán una decisión definitiva y la comunicarán por los canales oficiales a las 11 de la mañana.

Qué zonas de Mendoza serán las más afectadas por el Zonda Según indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves hay alerta naranja para:

Malargüe

General Alvear

San Rafael

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

Rivadavia

Junín

Luján de Cuyo

Las Heras

Maipú

Guaymallén

Godoy Cruz

Ciudad de Mendoza Cabe resaltar que el alerta naranja implica que el área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.