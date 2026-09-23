Alerta por Zonda "moderado a fuerte", nevadas y ráfagas de 100 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

A través del Sistema de Alerta Temprana, el SMN emitió una serie de advertencias para este jueves 24 de septiembre en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves 24 de septiembre en Mendoza por nevadas y viento en alta montaña, además de Zonda en todo el llano provincial.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en la zona centro de la cordillera: “El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada”, indicaron.

El SMN mantiene el alerta por nevadas de distinta intensidad en la cordillera. En la zona sur, en tanto, el alerta asciende a nivel naranja: “El área será afectada por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 70 centímetros en todo el período completo de alerta vigente". En cordillera también hay alerta por vientos fuertes “con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”.

Además, Mendoza se encuentra bajo alerta por Zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, según el SMN.

Mendoza se encuentra bajo alerta por Zonda. Qué zonas de Mendoza serán las más afectadas por el Zonda Malargüe

General Alvear

San Rafael

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

Rivadavia

Junín

Luján de Cuyo

Las Heras

Maipú

Guaymallén

Godoy Cruz

Ciudad de Mendoza Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: Zonda en superficie en toda la precordillera, presente desde la madrugada y con mayor probabilidad desde las 6. En Malargüe y San Rafael, desde las 9, con mayor intensidad en Malargüe, alcanzando un promedio de 50 km/h. En San Rafael se espera inicialmente débil, con intensificación posterior. Desde las 12, viento Zonda en Valle de Uspallata y Valle de Uco, con valores de hasta 35 km/h en Valle de Uco y menor intensidad en Valle de Uspallata. Desde las 15, es probable que afecte al Gran Mendoza y la zona Este, con valores promedio de 35 km/h. Luego de esa hora, es probable que el viento Zonda sea generalizado en toda la provincia y se extienda prácticamente hasta la medianoche en varios sectores.

Zonda en superficie en toda la precordillera, presente desde la madrugada y con mayor probabilidad desde las 6. En Malargüe y San Rafael, desde las 9, con mayor intensidad en Malargüe, alcanzando un promedio de 50 km/h. En San Rafael se espera inicialmente débil, con intensificación posterior. Desde las 12, viento Zonda en Valle de Uspallata y Valle de Uco, con valores de hasta 35 km/h en Valle de Uco y menor intensidad en Valle de Uspallata. Desde las 15, es probable que afecte al Gran Mendoza y la zona Este, con valores promedio de 35 km/h. Luego de esa hora, es probable que el viento Zonda sea generalizado en toda la provincia y se extienda prácticamente hasta la medianoche en varios sectores. Nubosidad: amanece seminublado en la zona Sur. Después del mediodía, la nubosidad se extenderá hacia el Gran Mendoza y Valle de Uco. Desde las 20 se esperan probables precipitaciones débiles en el llano, en Malargüe y Valle de Uco.

amanece seminublado en la zona Sur. Después del mediodía, la nubosidad se extenderá hacia el Gran Mendoza y Valle de Uco. Desde las 20 se esperan probables precipitaciones débiles en el llano, en Malargüe y Valle de Uco. Alta Montaña: nublado durante toda la jornada. Desde las 12, precipitaciones débiles en el sector Sur, que luego aumentarán y se extenderán hacia el sector Centro. Durante la noche, las precipitaciones cubrirán también el sector Norte. Se esperan precipitaciones moderadas, con mayor intensidad en el sector Sur. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada marcada por el Zonda, que sería de “moderado a fuerte”. La mínima esperada para este jueves es de 10 ºC y la máxima de 31º C.