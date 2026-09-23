Ofrecen alojamiento gratis en El Bolsón por un mes: qué hay que hacer

El Bolsón es uno de los destinos argentinos más demandados para descansar y disfrutar del paisaje. De cara al verano, un hostel familiar de la localidad publicó una convocatoria para viajeros que quieran quedarse un mes sin pagar alojamiento a cambio de 30 horas semanales de trabajo.

La propuesta fue publicada en Worldpackers por El Mirador, un hostel familiar ubicado en la ladera del Cerro Piltriquitrón. El acuerdo contempla una estadía mínima de 30 días, en la que los voluntarios deben colaborar 30 horas por semana.

A cambio, tienen alojamiento, desayuno y dos días libres cada semana. La idea apunta a personas que quieran conocer El Bolsón y, al mismo tiempo, tener una experiencia de trabajo dentro de un alojamiento turístico.

Las tareas se organizan de acuerdo con las necesidades del hostel y pueden incluir:

Además, la convocatoria está abierta tanto para personas que viajan solas como para parejas o dúos.

Qué incluye el alojamiento

El beneficio clave de la propuesta es que no hay que pagar por la cama durante la estadía. Los voluntarios duermen en una habitación compartida y cuentan con desayuno todos los días.

También tienen acceso a distintos servicios del hostel, entre ellos:

Cocina equipada.

Lavadero sin costo.

Internet de alta velocidad.

Un espacio preparado para trabajar de manera remota.

Bicicletas para recorrer El Bolsón.

Tours gratuitos.

Descuentos en bares y restaurantes.

Los dos días libres por semana quedan disponibles para recorrer la zona, hacer actividades al aire libre o conocer los alrededores.

Qué piden para postularse

Para participar no hace falta tener experiencia específica en todas las tareas, aunque sí hay algunos requisitos que figuran en la convocatoria. Los interesados deben contar con un nivel principiante de español o inglés y estar disponibles para cumplir con las 30 horas semanales de colaboración.

Además, la propuesta está pensada para una estadía de como mínimo 30 días, por lo que no se trata de una opción para quienes buscan quedarse solamente unos pocos días.

Cómo anotarse al voluntariado

La postulación se realiza a través de Worldpackers. Para empezar, hay que completar el perfil en la plataforma y enviar una solicitud al anfitrión.

Si la propuesta es aceptada, los detalles de la estadía se coordinan directamente con el alojamiento.

Hay que tener en cuenta que el beneficio está limitado al alojamiento y las condiciones detalladas en la convocatoria. Los pasajes hasta El Bolsón, el transporte dentro de la zona, el seguro de viaje y la documentación necesaria quedan a cargo de cada voluntario.