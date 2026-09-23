Susto en pleno centro por un incendio en un departamento de la Peatonal Sarmiento

El incendio se originó en un departamento del segundo piso de un edificio de la Peatonal Sarmiento. No había moradores y no se registraron heridos.

Un incendio en un departamento generó alerta la tarde de este miércoles en un edificio ubicado en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. El fuego se desató en una vivienda del segundo piso, la cual se encontraba sin moradores, y afectó el sector de la cocina. De acuerdo con la información, no hubo heridos de ningún tipo.

El siniestro tuvo su inicio pasadas las 17 en un departamento ubicado Peatonal Sarmiento al 100, a metros del Kilómetro Cero, y las autoridades tomaron conocimiento sobre la situación tras una comunicación con la línea de emergencias 911.

El llamado alertó sobre la presencia de humo que salía desde una vivienda del segundo piso del mencionado edificio. Ante eso, policías de la jurisdicción y bomberos del Cuartel Central fueron inmediatamente desplazados al lugar.

Una vez allí, los bomberos ingresaron al departamento afectado y, después de unos minutos, controlaron el incendio sin mayores inconvenientes.

El incendio se inició bajo una alacena Fuentes policiales señalaron que el fuego se produjo bajo una alacena de la cocina, en el departamento se encontraba sin moradores al momento del hecho.