Asignaciones familiares de Anses: cuánto se cobra en octubre de 2026

Anses confirmó un aumento del 1,66% en las asignaciones familiares, elevando el tope general de ingresos a $6.419.726 para octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dará un nuevo alivio al bolsillo de miles de familias en octubre con la actualización del 1,66% en las Asignaciones Familiares. El incremento responde a la fórmula de movilidad que ajusta los montos según la inflación informada por el Indec.

Con la suba, también se actualizan los topes de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan quiénes pueden acceder a las distintas prestaciones. En el décimo mes del año, el límite general pasará a $6.419.726.

Montos asignaciones familiares en octubre 2026. Foto: Archivo MDZ Los nuevos montos de las Asignaciones Familiares en octubre Entre los principales cambios para el próximo mes, la Anses actualizó los valores de las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU). Dentro de esta categoría, la Asignación por Nacimiento tendrá un valor general de $91.273 para quienes se encuentren dentro del tope de ingresos establecido. En tanto, la Asignación por Adopción ascenderá a $545.685, mientras que la Asignación por Matrimonio llegará a $136.662. Estos montos, que se abonan por única vez tras el evento, corresponden al cuadro oficial publicado para trabajadores en relación de dependencia registrados y beneficiarios del sistema de riesgos del trabajo.

Por su parte, en lo que respecta a las prestaciones de cobro mensual, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) tendrá un monto de hasta $78.304 para el primer tramo de ingresos, aunque el importe disminuye de manera escalonada a medida que aumenta el ingreso del grupo familiar.

Además, la Ayuda Escolar Anual (que se percibe una sola vez al año al inicio del ciclo lectivo) se ubicará en $55.672 en su valor general, con montos diferenciados según la zona del país. Todos estos importes comenzarán a regir durante octubre, de acuerdo con la escala oficial difundida por la Anses.