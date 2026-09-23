Brutal operativo y caos de tránsito en la autopista 25 de mayo: se prendió fuego un camión
El vehículo se prendió fuego a la altura de Avenida La Plata. Bomberos trabajan en el lugar y la circulación hacia el Acceso Oeste quedó interrumpida.
Un camión se incendió este miércoles sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Avenida La Plata, y provocó un fuerte operativo de emergencia que obligó a cortar la circulación en sentido hacia Liniers y el Acceso Oeste.
El episodio generó caos total en el tránsito porteño, con importantes demoras que comenzaron a sentirse desde el Bajo y se extendieron a lo largo de la autopista. El despliegue del operativo incluyó el uso de un helicóptero que aterrizó en el medio de la autopista para poder asistir en el sinistro vial.
La Autopista 25 de Mayo, cortada hacia el Acceso Oeste
Bomberos trabajan en el lugar para controlar el incendio del camión y asegurar la zona. A raíz del operativo, la Autopista 25 de Mayo quedó interrumpida en sentido oeste a la altura de Avenida La Plata.
Los videos registrados durante el incidente muestran la magnitud del despliegue de emergencia sobre la traza, mientras la circulación permanece afectada y se acumulan vehículos en los accesos.
Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas que originaron el fuego.
La principal complicación se concentra en la mano hacia Liniers y el Acceso Oeste, por lo que el tránsito permanece fuertemente condicionado mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia.
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