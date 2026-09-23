Brutal operativo y caos de tránsito en la autopista 25 de mayo: se prendió fuego un camión

El vehículo se prendió fuego a la altura de Avenida La Plata. Bomberos trabajan en el lugar y la circulación hacia el Acceso Oeste quedó interrumpida.

Un camión se incendió este miércoles sobre la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Avenida La Plata, y provocó un fuerte operativo de emergencia que obligó a cortar la circulación en sentido hacia Liniers y el Acceso Oeste.

El episodio generó caos total en el tránsito porteño, con importantes demoras que comenzaron a sentirse desde el Bajo y se extendieron a lo largo de la autopista. El despliegue del operativo incluyó el uso de un helicóptero que aterrizó en el medio de la autopista para poder asistir en el sinistro vial.

X: @Actuario La Autopista 25 de Mayo, cortada hacia el Acceso Oeste Bomberos trabajan en el lugar para controlar el incendio del camión y asegurar la zona. A raíz del operativo, la Autopista 25 de Mayo quedó interrumpida en sentido oeste a la altura de Avenida La Plata.

Los videos registrados durante el incidente muestran la magnitud del despliegue de emergencia sobre la traza, mientras la circulación permanece afectada y se acumulan vehículos en los accesos.

Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas que originaron el fuego.