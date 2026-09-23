Córdoba se prepara para la visita de León XIV con una fuerte apuesta turística: el operativo

La visita del papa León XIV a Córdoba empieza a adquirir una dimensión que excede lo estrictamente religioso. Con el cronograma prácticamente cerrado, el Gobierno de Martín Llaryora busca convertir la llegada del pontífice en una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa de la provincia y, al mismo tiempo, generar un movimiento turístico que trascienda la ciudad Capital.

Ese fue uno de los ejes que planteó el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, en diálogo con MDZ después de la primera reunión general de coordinación realizada en Buenos Aires, donde participaron representantes de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.

Córdoba estuvo representada por Siciliano, el ministro de Gobierno Manuel Calvo, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La mesa estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

Según explicó Siciliano, el encuentro permitió repasar las agendas del Papa , los días en los que mantendrá reuniones con gobernadores, los cronogramas de cada jurisdicción, los aspectos vinculados con la seguridad y el voluntariado.

“Fue una reunión más general”, resumió el funcionario, quien destacó que se trató de la primera instancia en la que se reunieron los distintos actores que tendrán responsabilidades durante la visita.

Córdoba pondrá los recursos

Uno de los puntos que quedó definido es que cada jurisdicción deberá afrontar los gastos vinculados con la logística en su territorio. Para Córdoba, esto representa una inversión importante, aunque desde el Gobierno provincial buscan poner el foco en el impacto que podría generar el acontecimiento.

Siciliano relativizó la discusión sobre el costo y señaló que el dato central es que Córdoba será la única provincia del interior argentino incluida en la visita de León XIV.

“No creo que sea como reseñar el hecho de que Córdoba se haga cargo de los gastos”, planteó el ministro. Para Siciliano, el aspecto relevante es que “Córdoba es la única provincia del interior del país donde el Papa viene”.

En esa línea, el funcionario enumeró algunos de los factores que, según su interpretación, explican la elección de la provincia: la infraestructura, la conectividad aérea, las rutas, la hotelería y la capacidad organizativa, además de la tradición religiosa cordobesa y la figura del Cura Brochero.

CÓRDOBA SE PREPARA PARA UN ENCUENTRO HISTÓRICO



La visita del Papa León XIV nos exige estar a la altura del evento de mayor convocatoria de nuestra ciudad. Avanzamos con una planificación de recorridos, accesos, servicios y espacios para recibir a cientos de miles de peregrinos. pic.twitter.com/0Ety4oknn7 — Rodrigo Fernández (@Dean_Rodrigo) September 23, 2026

El feriado y el efecto turístico

El calendario también juega a favor de las expectativas oficiales. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional y Córdoba analiza establecer un feriado provincial para el martes 10, día en que León XIV llegará a la provincia.

Para Siciliano, la combinación puede generar un fin de semana extralargo con impacto directo en el turismo. El ministro puso el foco especialmente en la posibilidad de que quienes lleguen para participar de las actividades religiosas extiendan su permanencia y recorran otros destinos de Córdoba.

“Va a significar eso en términos económicos, de movimiento turístico”, sostuvo al analizar el efecto de los feriados y de la llegada de visitantes.

La expectativa, además, no queda restringida a la capital. Siciliano aseguró que la demanda de alojamiento ya comienza a sentirse en distintos puntos de la provincia. El fenómeno de las reservas previas se ve reflejado en distintos corredores turísticos, con impacto sobre hoteles, gastronomía, transporte y actividades vinculadas al turismo religioso.

Un operativo extraordinario

La ciudad de Córdoba también trabaja sobre la logística para recibir a una convocatoria que las autoridades califican como histórica.

El ministro Quinteros confirmó que se prevé disponer escuelas municipales, clubes y polideportivos como espacios de alojamiento para quienes lleguen desde otras localidades y no encuentren plazas hoteleras. “Por el volumen y la cantidad de gente que se estima va a llegar, toda previsión queda corta”, sostuvo el intendente.

Además, el municipio trabaja junto con la Arquidiócesis de Córdoba y organizaciones vinculadas con la Iglesia para coordinar el voluntariado y la recepción de los peregrinos.

La visita tendrá su momento central el martes 10 de noviembre. Según el cronograma difundido, el Papa llegará alrededor de las 9 al aeropuerto de Córdoba y se trasladará directamente hacia la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde está prevista la misa.

El pontífice utilizará luego el papamóvil para recorrer parte del predio entre los fieles. La misa comenzaría a las 10 y tendría una duración estimada de 90 minutos.

Después se trasladará hacia el Arzobispado, donde almorzará y descansará. A las 15.15 está previsto el traslado hacia la Catedral, donde mantendrá un encuentro con unas 3.000 personas entre seminaristas, integrantes de la Iglesia e invitados especiales.

La actividad finalizará con el regreso al aeropuerto previsto para las 16.30.

La Catedral también se prepara

La llegada del Papa ya modificó la postal del centro cordobés. En la Catedral comenzaron trabajos de limpieza, pintura y puesta en valor de la fachada, debido a que el templo será uno de los puntos centrales de la visita.

Desde la Agencia Córdoba Cultura también se trabaja sobre una programación vinculada con el patrimonio religioso. Su titular, Marcelo Rodio, señaló que se están preparando actividades en diez templos católicos y un festival de música barroca.

Además, se trabaja con los cuerpos estables y las orquestas sinfónicas para la participación en la misa criolla y la cantata brocheriana. Según Rodio, la expectativa oficial es recibir a más de un millón de personas durante la visita.

Así, detrás del operativo religioso y de seguridad aparece una apuesta política y económica de mayor alcance: que la visita del pontífice como una vidriera para Córdoba y como una oportunidad para potenciar el turismo en una fecha excepcional.