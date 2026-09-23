Cuatro días sin bancos: el combo letal que desatará el feriado por la visita del Papa

Una vez que se confirmó el feriado del 9 de noviembre por la llegada del Papa a la Argentina, muchos se preguntaron qué va a pasar con los bancos.

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján. Esto desatará un combo de varios días sin bancos, por el Día del Bancario.

El Día del Bancario se celebrará el 6 de noviembre, viernes previo a la llegada del Papa y ese día no habrá atención en las entidades de todo el país como ocurre cada año. Sin embargo, al declararse feriado nacional el lunes 9 de noviembre, también se confirmó que no habrá bancos en esa jornada.

Con este panorama en el horizonte, se espera que sean cuatro días, incluyendo sábado y domingo, en los que no habrá actividad bancaria en todo el país. Y luego se podrá extender en las ciudades que visitará el martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Qué se sabe de la visita del Papa y el feriado en Argentina "Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.