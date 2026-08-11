Puerto Madero: un camión quedó atascado en la subida de Huergo de la Autopista 25 de Mayo

El vehículo, de patente brasileña, sufrió un desperfecto mecánico en el acceso sentido Liniers-Ezeiza. AUSA desplegó un operativo con grúas de gran porte y personal de Seguridad Vial para removerlo.

Un camión de origen brasileño quedó atascado este martes en la subida de Ingeniero Huergo de la Autopista 25 de Mayo, en sentido Liniers-Ezeiza, y provocó importantes complicaciones de tránsito en la zona de Puerto Madero y sus accesos.

Según se informó, el vehículo transportaba carga de tela y quedó varado por un desperfecto mecánico vinculado, de manera aparente, a la bomba de combustible, lo que impidió que la nafta llegara al carburador. El incidente activó un operativo especial coordinado por la Central de Control de Autopistas de la Ciudad. Personal de AUSA (Autopistas Urbanas SA) y de Seguridad Vial trabaja en el lugar junto con grúas de gran porte para remover el camión y despejar la subida de Huergo.

De acuerdo con la información difundida por A24, la grúa deberá ingresar por la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta el inicio de la subida y luego avanzar marcha atrás para posicionarse y remolcar el vehículo.

Mientras se desarrolla el procedimiento, la circulación en la subida permanece obstruida y se registran demoras considerables en la Autopista 25 de Mayo, especialmente en los accesos vinculados al puerto.