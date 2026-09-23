Donarán los órganos de Morena González, la joven que murió en las Picadas de Lavalle

Los padres de Morena González decidieron donar los órganos de la joven de 18 años que murió ayer, después de estar dos días internada en terapia intensiva. El domingo, la chica estaba en las gradas junto a otros espectadores en las Picadas de Lavalle cuando uno de los competidores perdió el control e impactó contra la gradas.

Morena sufrió graves heridas que la obligaron a permanecer en terapia intensiva. Finalmente, falleció ayer después del mediodía. Su familia decidió donar los órganos en un gesto altruista en medio del dolor que atraviesan.

Morena González tenía 18 años y vivía en Junín junto a su familia. Cursó sus estudios secundarios en la escuela Medalla Milagrosa del departamento del Este. Era la menor de tres hermanos y sus padres, Valeria y Genaro, son dos personas apreciadas por sus conocidos que han hecho públicas sus condolencias tras el fallecimiento de la joven.

Por el momento, la familia directa de Morena no ha realizado publicaciones por la muerte de la joven. Pero cuando viralizaron una cadena de oración, su mamá publicó una emotiva frase: "Vamos mi Amor, acá estamos todos con vos, sos una guerrera".

Por su parte, su hermana también escribió un mensaje cuando Morena estaba en terapia: "Acá te estamos esperando mi amor. Ni te imaginas toda la gente que está esperando por vos.Te amo te amo siempre te lo digo. Mi corazón hoy está con vos te lo dejo es completamente tuyo".

Morena Gonzalez y su mamá Valeria. Gentileza

Qué pasó en la Picadas de Lavalle

Según la información brindada por el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió a las 17.05 en el predio ubicado en Lavalle, mientras se desarrollaban las “Picadas de Lavalle”. Morena había ido a disfrutar del día y estaba entre los espectadores cuando -por motivos que ese están investigando- el conductor de un Chevrolet 400 perdió el control del vehículo y chocó contra el muro de contención y las gradas.

En los videos que se viralizaron en las redes se puede ver una secuencia rápida: después de la largada, el Chevrolet 400 y el Fiat Uno comienzan a avanzar por la pista, a unos unos 50 metros de la salida el Chevrolet se desvía de su recorrido y se va directamente hacia el sector de protección.

Según algunos testigos, el muro se rompió y las gradas se desestabilizaron. En total, hubo cuatro heridos, entre ellos Morena que falleció el martes.

La familia de Morena pide ayuda para solventar los gastos funerarios y de entierro. Gentileza

La heridas de Morena

Tras el accidente, Morena fue trasladada por una ambulancia al Hospital Central donde permaneció internada en terapia intensiva en estado crítico con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

Según las primeras informaciones, la joven habría sufrido un traumatismo craneofacial grave, lesiones cerebrales, una contusión pulmonar bilateral y un traumatismo de abdomen. Falleció ayer después del mediodía.

La donación de órganos

En Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición. Según los datos oficiales, 7.383 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento, se han realizado 1.624 trasplantes en lo que va del año, 737 personas donaron sus órganos este año y 15,86 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes este año.

Los videos del accidente