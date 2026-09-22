Quién era Morena González, la joven que murió en las Picadas de Lavalle

Morena González tenía 18 años y murió esta tarde. El domingo resultó gravemente herida después de un accidente en las Picadas de Lavalle.

Morena González murió esta tarde después de estar dos días internada en terapia intensiva. La joven de 18 años fue una de las cuatro personas heridas en el accidente del domingo en las Picadas de Lavalle cuando uno de los autos que competía chocó contra las gradas.

Morena González tenía 18 años. Gentileza Quién era la joven que murió en las Picadas de Lavalle Morena González tenía 18 años y vivía en Junín junto a su familia. Cursó sus estudios secundarios en la escuela 4-016 Ing. Antonio M. Arboit del departamento del Este. Era la menor de tres hermanos y sus padres, Valeria y Genaro, son dos personas apreciadas por sus conocidos que han hecho públicas sus condolencias tras el fallecimiento de la joven.

Por el momento, la familia directa de Morena no ha realizado publicaciones por la muerte de la joven. Pero ayer cuando viralizaron una cadena de oración, su mamá publicó una emotiva frase: "Vamos mi Amor, acá estamos todos con vos, sos una guerrera".

Por su parte, su hermana también escribió un mensaje cuando Morena estaba en terapia: "Acá te estamos esperando mi amor. Ni te imaginas toda la gente que está esperando por vos.Te amo te amo siempre te lo digo. Mi corazón hoy está con vos te lo dejo es completamente tuyo".

Morena González murió esta tarde después de un accidente en las Picadas de Lavalle. Gentileza Qué pasó en la Picadas de Lavalle Según la información brindada por el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió a las 17.05 en el predio ubicado en Lavalle, mientras se desarrollaban las “Picadas de Lavalle”. Por motivos que ese están investigando, el conductor de un Chevrolet 400 perdió el control del vehículo y chocó contra el muro de contención y las gradas.