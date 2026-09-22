Vuelos: cuáles son las mejores aerolíneas del mundo en 2026

La aerolínea Singapore Airlines fue elegida como la mejor del mundo en 2026, encabezando el ranking global que reúne a las compañías más destacadas del sector aéreo por su atención en los vuelos . La distinción forma parte de los premios World Airline Awards, organizados por Skytrax, considerados entre los más prestigiosos de la industria.

El listado ubica en los primeros puestos a grandes nombres de la aviación internacional . Detrás de la firma asiática aparecen Qatar Airways en el segundo lugar y Cathay Pacific en el tercero, completando un podio dominado por compañías de Asia y Medio Oriente.

La clasificación se construye a partir de una de las encuestas de satisfacción de pasajeros más grandes del mundo. En la edición 2026 participaron viajeros de más de 100 nacionalidades, quienes evaluaron a más de 300 aerolíneas en distintos aspectos del servicio.

Entre los criterios analizados se destacan la calidad del servicio a bordo, la atención del personal, la limpieza de las cabinas, la oferta gastronómica, el entretenimiento durante el vuelo y la experiencia en aeropuertos, incluyendo procesos como el embarque o el check-in.

Este sistema, desarrollado por Skytrax, es reconocido a nivel global y funciona como un termómetro de la experiencia real de los pasajeros, ya que se basa exclusivamente en opiniones de usuarios y no en evaluaciones de expertos o jurados.

En esta edición, Singapore Airlines logró destacarse especialmente en la experiencia del pasajero. La compañía también fue reconocida por ofrecer la mejor clase económica y uno de los mejores servicios gastronómicos en esa categoría.

Los World Airline Awards se realizan desde fines de los años 90 y son considerados una referencia clave dentro del sector aeronáutico. Cada año reflejan las tendencias de la industria y las preferencias de los pasajeros, en un contexto donde la competencia por mejorar el servicio es cada vez más fuerte.