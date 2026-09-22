Vuelos: cuáles son las mejores aerolíneas del mundo en 2026
En materia de vuelos, una aerolínea asiática se quedó con el premio a la mejor del mundo tras un ranking elaborado en las últimas horas.
La aerolínea Singapore Airlines fue elegida como la mejor del mundo en 2026, encabezando el ranking global que reúne a las compañías más destacadas del sector aéreo por su atención en los vuelos. La distinción forma parte de los premios World Airline Awards, organizados por Skytrax, considerados entre los más prestigiosos de la industria.
El listado ubica en los primeros puestos a grandes nombres de la aviación internacional. Detrás de la firma asiática aparecen Qatar Airways en el segundo lugar y Cathay Pacific en el tercero, completando un podio dominado por compañías de Asia y Medio Oriente.
Vuelos: cuáles son las mejores aerolíneas del mundo en 2026 según el ranking
Según el ranking elaborado por la World Airline Awards, los puestos quedaron distribuidos de la siguiente manera.
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- Cathay Pacific
- ANA All Nippon Airways
- Turkish Airlines
- Emirates
- Air France
- Hainan Airlines
- Japan Airlines
- Korean Air
La clasificación se construye a partir de una de las encuestas de satisfacción de pasajeros más grandes del mundo. En la edición 2026 participaron viajeros de más de 100 nacionalidades, quienes evaluaron a más de 300 aerolíneas en distintos aspectos del servicio.
Entre los criterios analizados se destacan la calidad del servicio a bordo, la atención del personal, la limpieza de las cabinas, la oferta gastronómica, el entretenimiento durante el vuelo y la experiencia en aeropuertos, incluyendo procesos como el embarque o el check-in.
Este sistema, desarrollado por Skytrax, es reconocido a nivel global y funciona como un termómetro de la experiencia real de los pasajeros, ya que se basa exclusivamente en opiniones de usuarios y no en evaluaciones de expertos o jurados.
En esta edición, Singapore Airlines logró destacarse especialmente en la experiencia del pasajero. La compañía también fue reconocida por ofrecer la mejor clase económica y uno de los mejores servicios gastronómicos en esa categoría.
Los World Airline Awards se realizan desde fines de los años 90 y son considerados una referencia clave dentro del sector aeronáutico. Cada año reflejan las tendencias de la industria y las preferencias de los pasajeros, en un contexto donde la competencia por mejorar el servicio es cada vez más fuerte.