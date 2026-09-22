Multas: una por una, cuánto cuestan las infracciones de tránsito en CABA

Las multas de tránsito en CABA aumentaron en septiembre y algunas ya superan los $200.000. El nuevo valor de la Unidad Fija (UF) también elevó las sanciones más graves, que pueden llegar a casi $4,7 millones. Cuánto cuesta cada infracción y cuáles son las faltas que más pueden afectar a los conductores.

El valor de las multas porteñas se determina a partir de la UF, una referencia que se utiliza para establecer cuánto debe pagar cada infracción según su gravedad.

El monto de las multas se calcula según el valor de una Unidad Fija.

Desde septiembre, una UF equivale a $1.173,08. El valor anterior era de $949,99, por lo que la actualización representó una suba de alrededor del 23,5%.

Para calcular una sanción se multiplica la cantidad de UF prevista para cada falta por el valor vigente. Por eso, el aumento de la unidad impacta en las distintas multas, incluso cuando la cantidad de unidades fijada para una infracción no cambia.

En CABA, la UF se actualiza de acuerdo con el mecanismo establecido por la normativa porteña y toma como referencia el precio de la nafta de mayor octanaje comercializada en la Ciudad.

Las multas más caras de CABA

Entre las sanciones que más pueden impactar en el bolsillo se encuentran las relacionadas con el exceso de velocidad. Cuando un vehículo circula a más de 140 kilómetros por hora, la multa puede alcanzar las 4.000 UF, por lo que llega a $4.692.320.

También son altas las multas por cruzar un semáforo en rojo. Según la gravedad de la infracción y la cantidad de UF correspondiente, el valor puede ir de $351.924 a $1.759.620.

Otra de las faltas con una sanción importante es adulterar, ocultar o tapar la patente. En este caso, la multa puede llegar a 1.000 UF, equivalentes a $1.173.080.

Cuánto cuestan las infracciones más comunes

La actualización de la Unidad Fija también encareció varias faltas habituales. Con la UF en $1.173,08, los principales valores quedan de la siguiente manera:

Estacionar o detenerse en un lugar prohibido: $117.308.

Estacionar en una rampa para personas con discapacidad: $351.924.

Estacionar en áreas peatonales: $351.924.

Usar el celular mientras se conduce: $117.308.

Redactar o enviar mensajes de texto mientras se conduce: $234.616.

Circular con la VTV vencida: $469.232.

No portar el certificado o la oblea de la VTV: $117.308.

Los importes surgen de multiplicar la cantidad de Unidades Fijas prevista para cada infracción por el valor vigente de la UF.

Cómo consultar si tenés multas en CABA

Los conductores pueden revisar si tienen infracciones pendientes a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad. La consulta permite conocer las actas asociadas al vehículo y verificar los importes correspondientes.

Para hacer la búsqueda se pueden utilizar los datos solicitados por el sistema, como la patente o el DNI, según la modalidad de consulta.

Además del costo económico, algunas infracciones pueden tener consecuencias sobre la licencia de conducir. CABA cuenta con un sistema de puntos que contempla descuentos ante determinadas faltas, por lo que una infracción no necesariamente se limita al pago de una suma de dinero.