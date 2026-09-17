Aumentó una multa común en el AMBA y puede llegar a $684.300

Pasar un peaje sin pagar en la Autopista Buenos Aires–La Plata puede costar caro. AUBASA reforzó los controles para detectar a los vehículos que evaden las estaciones de cobro y aplicar multas que, con el valor actual de la Unidad Fija, pueden llegar a $684.300.

La evasión del peaje está considerada una infracción de tránsito en la provincia de Buenos Aires y se sanciona con una multa de entre 100 y 300 Unidades Fijas (UF).

El monto de la multa por no pagar el peaje se calcula según el valor de la Unidad Fija. Foto: Noticias Argentinas

En septiembre de 2026, cada Unidad Fija tiene un valor de $2.281. Con ese monto como referencia, las sanciones quedan de la siguiente manera:

El monto final depende de la cantidad de UF que determine la autoridad competente en cada caso. La Unidad Fija se actualiza de manera periódica, por lo que el valor en pesos de una misma multa puede cambiar con el tiempo.

AUBASA cuenta con cámaras instaladas en las estaciones de peaje para registrar los vehículos que atraviesan una cabina sin pagar.

Los equipos permiten obtener información sobre el paso, como la fecha, la hora y el lugar, además de imágenes del vehículo involucrado. Estos datos se utilizan para confeccionar el acta de infracción.

El sistema fue implementado a partir de las facultades otorgadas a AUBASA mediante un convenio con organismos de la provincia. Según la empresa, el objetivo es reforzar el cumplimiento de las normas y reducir las maniobras riesgosas que pueden producirse al atravesar una estación sin abonar.

Cuántos días hay para regularizar la situación

Una vez detectado el paso sin pago, el titular del vehículo tiene 30 días corridos para regularizar la situación.

Durante ese período debe cancelar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePASE mediante el portal indicado para completar el trámite.

Si el plazo vence sin que se concrete la regularización, el acta se envía a la autoridad competente para continuar con el procedimiento administrativo. Luego, la infracción es notificada al titular registral del vehículo.

En caso de considerar que el acta fue emitida de manera incorrecta, se puede presentar un descargo ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial que corresponda.

Además, quienes ya tengan TelePASE y hayan tenido un inconveniente durante el paso por el peaje pueden comunicarse con AUBASA dentro de los 30 días para que se analice el caso.