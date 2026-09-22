Godoy Cruz endurece las sanciones por venta de pirotecnia: de cuánto serán las multas

La Municipalidad de Godoy Cruz endureció las sanciones por la tenencia y venta de pirotecnia sin autorización. La normativa municipal establece una multa económica para infractores, el decomiso de la mercadería y una eventual clausura por 30 días para los comercios.

En 2017 la comuna aprobó una ordenanza que prohíbe el depósito y tenencia para comercialización y expendio al público, mayorista y/o minorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería y/o fuegos artificiales.

En el caso de espectáculos autorizados destinados al entretenimiento de la población o la conmemoración de eventos especiales, sólo se podrá utilizar material insonoro (pirotecnia fría).

Semanas atrás, el Concejo Deliberante de Godoy Cruz aprobó una ordenanza que actualiza los montos de las multas para los infractores, que establece el uso de Unidades Contravencionales para calcular el valor de las penalidades.

La venta y el uso de pirotecnia está prohibido en Mendoza.

De esta manera, las infracciones a la ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia establece que se sancionará con el decomiso de la mercadería de manera inmediata y una multa de 1.000 Unidades Contravencionales.

En tanto, la reincidencia será sancionada con una multa de 1.500 Unidades Contravencionales y en caso de tratarse de un comercio se dará lugar a la clausura por 30 días.

Actualmente el valor de las Unidades Contravencionales en Godoy Cruz es de $250 por lo que las multas serán de $250.000 para los infractores y de $375.000 para los reincidentes.