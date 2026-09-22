Londres extendió las licencias de las petroleras que operan en Malvinas y desafía a Argentina

Reino Unido extendió por cinco años las licencias para buscar y extraer petróleo en las Islas Malvinas . La decisión permite que las compañías que ya tienen permisos continúen con sus actividades offshore y contempla una posible extensión adicional de dos años para las firmas que cumplan con los programas de trabajo establecidos. La medida vuelve a tensar la disputa entre Londres y Buenos Aires por los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur ya que Argentina sostiene que las autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas son ilegales y que las empresas necesitan permiso nacional para operar en el área.

Entre los proyectos alcanzados por las licencias se encuentra Sea Lion , uno de los principales desarrollos petroleros de la zona. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration prevén comenzar allí la extracción en marzo de 2028, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios .

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a ambas compañías abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion a partir de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata .

La administración británica de las Islas Malvinas mantiene su respaldo a las compañías que cuentan con autorizaciones para desarrollar actividades petroleras, alcanzando así las licencias que ya se encuentran vigentes, permitiendo sostener los trabajos durante los próximos cinco años.

Las autoridades isleñas también establecieron una condición para extender todavía más esos permisos. Las empresas podrán acceder a dos años adicionales si cumplen con los programas de trabajo previstos para sus respectivas áreas.

Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas (responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la administración británica), defendió la decisión y sostuvo que las prórrogas brindan seguridad a los operadores y permiten que las compañías continúen con sus inversiones. La funcionaria también afirmó que los recursos de las islas deben ser desarrollados.

La decisión británica se conoció mientras el Gobierno argentino profundiza sus cuestionamientos contra las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la zona sin autorización nacional. Argentina considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades británicas.

Entre el petróleo y la Justicia

El proyecto Sea Lion se encuentra en la cuenca norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son las compañías responsables del emprendimiento. La distribución accionaria del proyecto establece una participación del 65% para Navitas y del 35% para Rockhopper.

El mapa de permisos offshore incluye a otras compañías además de las responsables de Sea Lion. Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, ambas británicas, cuentan con autorizaciones exploratorias junto con la canadiense JHI. La administración isleña también autorizó una operación relacionada con el bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion. Una subsidiaria de Navitas podrá adquirir el 65% de ese sector a partir de un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates.

Argentina respalda parte de su posición en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas. El texto insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución sobre la soberanía.