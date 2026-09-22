El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa Janina Ortiz van a juicio

Finalmente el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco , y su esposa la diputada provincial suspendida Janina Ortiz , irán a juicio por la causa que investiga un presunto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa “Manos a la Obra” durante la gestión del ex jefe comunal radical.

La jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, resolvió la elevación a juicio de Orozco y Ortiz , además del ex subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, Osvaldo Oyhenart. Los acusados se encuentran imputados por los delitos de peculado doloso, peculado culposo y uso de documento público falso.

A mediados del año pasado, el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, pidió la elevación a juicio de la causa que involucra a las ex autoridades de la Municipalidad de Las Heras. La Fiscalía sostenía que el entramado delictivo habría sido liderado por el exintendente Daniel Orozco, junto a su esposa Janina Ortiz, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno.

En la causa también está imputado como coautor material Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales durante esa gestión. La acusación incluye a varios funcionarios y empleados municipales como partícipes necesarios, entre ellos Adrián "Moco" Pérez, quien presidía la cooperativa utilizada como pantalla.

Este martes se realizó la audiencia en la que la jueza Ramón confirmó la elevación a juicio de todos los imputados en la denominada "causa cooperativas" que ha mantenido en jaque al ex intendente de Las Heras y su esposa quien actualmente tiene un cargo de diputada provincial pero está suspendida desde hace más de 2 años por las investigaciones judiciales en su contra.

La causa cooperativas

Janina Ortiz y Daniel Orozco irán a juicio. Foto: MDZ

El fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, acusó a Orozco y Ortiz y a otros ex funcionarios de Las Heras por un supuesto desvío de $35 millones del municipio a una cooperativa vinculada al subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart.

La entidad empleada para el presunto fraude fue la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, supuestamente dedicada al reciclaje de residuos. Los investigadores determinaron que fue reactivada por instrucciones del entonces intendente para participar en procesos administrativos manipulados desde el propio municipio. La cooperativa cobraba por servicios de limpieza que jamás prestó, utilizando trabajadores que no formaban parte de la entidad.

El dinero público salió de las arcas municipales a través de cuatro expedientes. Según la Fiscalía, los pagos se efectuaban mediante planillas falsas, facturas electrónicas emitidas con claves fiscales gestionadas desde el municipio y órdenes de compra firmadas por funcionarios que omitieron los controles obligatorios. El monto total desviado asciende a 35.511.386 pesos, depositados en una cuenta del Banco Supervielle.