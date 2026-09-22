Javier Milei apuntó otra vez contra Lula da Silva y criticó su política fiscal: "No cuenten conmigo para este disparate"

Javier Milei cuestionó este martes la política fiscal de Brasil y advirtió que el déficit de las cuentas públicas de ese país podría llevar a un escenario similar al de la Argentina en 2001. El presidente publicó el mensaje en sus redes sociales antes de llegar a Nueva York, donde coincidirá en las próximas horas con Lula da Silva durante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

"La progresía local (zurdos) nos quiere mostrar esta política fiscal como el modelo a seguir... NO GRACIAS... Jamás cuenten con mi persona para este disparate... en 2001 teníamos una situación parecida y ya sabemos como terminó... CIAO!", publicó el mandatario en su cuenta de X, en una nueva defensa del equilibrio fiscal y en otro ataque contra su homologo brasileño, con quien viene duramente enfrentado, con consecuencias diplomáticas.

El jefe de Estado no mencionó directamente a Lula, pero acompañó la publicación con un gráfico titulado "Brasil - Resultado fiscal", que muestra la evolución de las cuentas públicas brasileñas como porcentaje del Producto Bruto Interno entre 2011 y 2026. Según los datos difundidos por Milei, todos los años de la serie presentan resultados negativos, con déficits de 9,3% en 2015, 11,6% en 2020, 8,1% en 2025 y 9,9% en 2026.

El cuadro cita como fuente a Econométrica en base a datos del Tesoro y del Banco Central de Brasil. La publicación fue utilizada por el libertario para cuestionar el rumbo fiscal de la gestión de Lula, quien asumió su último mandato en enero de 2023.

La referencia a 2001 remite a la crisis que terminó con la salida de la convertibilidad y derivó en una profunda crisis económica, política y social en Argentina.

La progresía local (zurdos) nos quiere mostrar esta política fiscal como el modelo a seguir... NO GRACIAS... Jamás cuenten con mi persona para este disparate... en 2001 teníamos una situación parecida y ya sabemos como terminó... CIAO! pic.twitter.com/lcxkP2puq4

La crítica se conoció en la antesala del viaje de Milei a Estados Unidos. El presidente permanecerá en Nueva York hasta el próximo jueves por la noche y participará este miércoles de la Asamblea General de la ONU. Lula también se encuentra en la ciudad, en el tramo final de la campaña electoral con la que busca su reelección en los comicios presidenciales del próximo 4 de octubre.

Brasil será el primer país en intervenir en el debate de la Asamblea General, seguido inmediatamente por Estados Unidos. Lula y Trump pronunciarán sus discursos de manera consecutiva este martes. "Voy a la reunión de la ONU para tener una charla con Trump y decirle: no se meta en las elecciones de Brasil", avisó Lula.

Por su parte, Milei realizará este miércoles su tercer discurso ante la Asamblea General. En su intervención volverá a plantear la soberanía de las Islas Malvinas y hasta podría agradecer a Trump los respaldos en esa disputa con el Reino Unido.

En el último tiempo, el mandatario argentino se mostró con el candidato opositor en Brasil, Flávio Bolsonaro y atacó directamente a Lula, a quien lo llamó "ladrón", "presidiario" y "basura socialista".