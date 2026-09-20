Ni alcohol cero ni multas: cómo se resuelven los accidentes de tránsito según un experto internacional

El mes pasado, en Mendoza se registraron doce accidentes de tránsito fatales en los que murieron 17 personas. La cifra impactó y generó interrogantes sobre cómo revertir la situación. La semana pasada, la provincia fue sede del XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito en el que disertó el experto internacional Hernán Otoniel la complejidad de la siniestralidad vial.

¿Sirven la multas millonarias? ¿Hay que mejorar las rutas y caminos? ¿Qué obras viales faltan? ¿Se debe cambiar la ley de tránsito? ¿Es un problema cultural? ¿Cómo influye la educación vial? Son algunas de las consultas que MDZ le hizo al ingeniero civil especializado en infraestructura de vías terrestres y seguridad vial que ha asesorado a países de todo el mundo.

Según los datos del Observatorio Voluntarios en Red, en Mendoza se registran un promedio de 500 accidentes de tránsito por día, la gran mayoría solo implican daños materiales. En general, los siniestros se producen por errores humanos como exceso de velocidad, distracciones por el uso del celular, el mate o el cigarrillo, la impericia al volante y el consumo de alcohol o estupefacientes.

Para el experto los accidente de tránsito no se resuelven solo con multas caras.

En lo que va del año, murieron 116 personas en siniestros viales y solamente en agosto, se contabilizaron 17 fallecimientos. Uno de los incidentes involucró dos vehículos y sobrevivió solo una de las seis personas que iban en los rodados. Otro de los accidentes terminó con una camioneta cayendo del Acceso Este a la calle Alberdi. En este último, murió el conductor.

Otro dato llamativo del Observatorio Voluntarios en Red es que de los 116 fallecidos, el 42% son motociclistas.

¿Las multas millonarias evitan los accidentes de tránsito?

"No", fue taxativo Hernán Otoniel a la consulta sobre si las multas millonarias o medidas como alcohol cero al volante bajan la siniestralidad vial.

"La problemática es compleja, es multifactorial. Son demasiados factores los que intervienen y los resultados pueden tardar años en llegar", agregó el experto colombiano.

Durante su disertación habló sobre las distintas aristas y las soluciones que plantean los sectores. "Si le preguntas a un abogado dirá que hay que cambiar las leyes, si le preguntas a un policía dirá que hay que aumentar los controles y si se le pregunta a una ingeniero hablará de la infraestructura", señaló.

Un fuerte choque en la Ruta 7 terminó con un camión volcado y dos heridos. Ministerio de Seguridad.

Es que en sus décadas de trabajo, estudio y análisis de casos concretos, Otoniel ha podido desarmar algunos hilos y para él hay un actor principal y determinante para bajar la curva de la siniestralidad vial y es la máxima autoridad política de un lugar, es decir, el presidente, gobernador o intendente.

Con respecto a las multas millonarias, dio como ejemplo el caso de Colombia. "Los motociclistas reciben tres, cuatro multas, no las pagan y si la policía les quita la moto, la dejan ahí y compran una nueva", dijo.

Cómo se soluciona la siniestralidad vial

Según Otoniel, la base de todo cambio radica en al voluntad política al más alto nivel. "Para resolver el tema lo primero que hay que tener una reunión con los tomadores de decisiones del gobierno. Presidente, gobernadores, alcaldes, ministros, secretarios. Hay que hablar del tema, concientizar a la alta dirigencia", dijo el ingeniero.

"Luego hay que formar un equipo idóneo y competente para trabajar el tema. Ese equipo debe estar educado, capacitado y comprometido. Ellos serán los encargados de diseñar un plan y de darlo a conocer", añadió.

En una etapa siguiente, se debe involucrar a los usuarios de las rutas y caminos teniendo en cuenta rangos de responsabilidad: transportistas, choferes profesionales, conductores de vehículos particulares, motociclistas. ciclistas y peatones.

Hernán Otoniel disertó sobre la complejidad de la siniestralidad vial. XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito

Problema complejo

En su presentación, Otoniel aseguró que muchas veces los accidentes de tránsito son analizados con una visión mutilada de la realidad en la que se ponen en escena solamente tres aspectos: el ser humano, el vehículo y el camino.

"Siempre hay que tener en cuenta el lugar que se está analizando porque hay pautas culturales que determinan los comportamientos. Un colombiano de la costa no maneja igual que un colombiano de Bogotá. Un camionero no maneja igual en Bolivia que en Chile porque le tiene miedo a los carabineros", dijo.

Mariano Godoy/MDZ

"Es muy importante que las decisiones se tomen en el más alto nivel y que se involucre q todos los actores. También hay que definir los nudos críticos y de ahí en más buscar soluciones. Hay que tener en cuenta que estos planes llevan muchos años hasta que empiezan a dar resultados. Son por lo menos tres años de toma de datos hasta que se ven algunos cambios en los números", cerró.