Habrá multas más altas y "pago del daño" a quienes tiren basura a las acequias

La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción inicial al proyecto de ley que endurece las multas a quienes tiren basura en acequias y zanjones de la provincia.

El proyecto contó con una aprobación unánime de la Cámara Baja, con 42 votos a favor de la propuesta.

Si bien la iniciativa fue presentada en 2023 por legisladores como Cecilia Rodríguez (exdiputada UCR), Gustavo Perret (PJ) y Franco Ambrosini (UCR), recién tres años después se motorizó el debate en la Casa de las Leyes, a partir de una queja generalizada desde los municipios respecto a la cantidad de basura que se arroja día a día en canales aluvionales y acequias, lo que podría generar problemas severos en caso que haya fuertes tormentas, como son las que se esperan a raíz del fenómeno El Niño, para los próximos meses.

El proyecto, que este miércoles fue defendido por la diputada Beatriz Martínez, modifica el Código Contravencional de Mendoza y establece mayores sanciones para quienes "arrojen, viertan, tiren o abandonen residuos en infraestructura hídrica destinada al drenaje pluvial".

Las multas apuntan a disminuir conductas que puedan afectar el funcionamiento normal de acequias, canales, zanjones, colectores aluvionales y otros cauces. Entre los elementos contemplados aparecen basura, residuos urbanos o domésticos, áridos, escombros, plásticos, desechos tóxicos y animales muertos, señalan los fundamentos del proyecto de ley.

Multas más altas y el pago "del daño"

Uno de los principales cambios está relacionado con el monto de las sanciones económicas. Para quienes arrojen residuos en lugares públicos, el proyecto contempla multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Fijas, además de arresto y trabajo comunitario.

Pero cuando la conducta se produzca en acequias, canales, ríos, zanjones o infraestructura destinada al drenaje pluvial, la sanción será mayor: entre 1.500 y 3.000 Unidades Fijas.

De acuerdo con el valor utilizado actualmente para calcular estas sanciones (el valor es de $500 la Unidad Fija), el monto representa entre $750.000 y $1,5 millones.

Además de la multa, la iniciativa contempla entre 15 y 25 días de arresto y hasta 25 días de trabajo comunitario, que estarán vinculados a tareas de limpieza.

Un dato importante que se agregó en el debate, es que el infractor deberá "reparar el daño" efectivamente ocasionado y reintegrar los gastos que demande la limpieza, remoción y traslado de los elementos arrojados.

En los casos en que la conducta sea cometida por un menor de edad, los padres, tutores o guardadores responderán solidariamente por los gastos de reparación o reintegro, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

El proyecto también incorpora disposiciones vinculadas con la responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando las conductas previstas sean cometidas en ocasión de actividades realizadas en nombre, al amparo, interés o beneficio de una persona jurídica, ésta podrá ser sancionada con multas de entre 5.000 y 10.000 UF (entre $2,5 millones y $5 millones), sin perjuicio de las sanciones accesorias de decomiso, clausura e inhabilitación que correspondan, y de la responsabilidad personal que le quepa a los autores materiales o representantes de la entidad.

Agravantes si se contamina en situación de "emergencia"

Otro de los aspectos contemplados, es el establecimiento de un agravante durante emergencias hidrometeorológicas, como podría ser en medio del fenómeno El Niño.

En esos casos, cuando las conductas se produzcan durante alertas, emergencias hidrometeorológicas o estados de catástrofe formalmente decretados por la autoridad competente, las sanciones previstas se elevarán al doble en sus mínimos y máximos.

"Cámara testigo" para denuncias

El proyecto también incorpora mecanismos para facilitar la denuncia de estas conductas.

La propuesta prevé que el Ministerio de Energía habilite y administre medios digitales para recibir denuncias de ciudadanos que registren casos de personas arrojando basura en acequias, zanjones, canales o cauces.

Un diputado de la oposición impulsa el proyecto. Diputados Mendoza

La iniciativa toma como referencia la experiencia de algunas comunas que incorporaron figuras en sus normativas para sancionar el arrojo de residuos en cauces y habilitaron canales digitales para recibir denuncias.

Afectación para Bomberos Voluntarios

Por otra parte, la iniciativa incorpora una disposición destinada a fortalecer a los Bomberos Voluntarios. Según el proyecto, los montos recaudados en concepto de multas por infracciones a determinados artículos del Código Contravencional, deberán distribuirse anualmente entre los cuerpos de bomberos voluntarios que cuenten con certificado de operatividad, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Se trata de aquellos artículos vinculados a multas por portación de objetos aptos para agredir en encuentros deportivos; infracciones al cuidado de la higiene de lugares públicos; la venta de pirotecnia así como el suministro a menores; la omisión del deber de vigilancia de padres, tutores o curadores de menores de edad, y aquellas aplicadas a quienes sin causar un incendio, encendieran fuego en zonas urbanas o rurales que constituyan un peligro, así como las vinculadas a la responsabilidad de las personas jurídicas.