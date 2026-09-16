El encuentro entre Victoria Villarruel y Gustavo Sáenz suma otra foto de la vicepresidenta con un gobernador peronista
La vicepresidenta participó este martes de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta, donde se la vio junto a otros políticos.
La imagen de Victoria Villarruel junto a Gustavo Sáenz, gobernador peronista, se suma a una serie de encuentros que la vicepresidenta mantuvo con mandtarios de distintos espacios políticos durante los últimos años. Solo en 2026, compartió actividades con Osvaldo Jaldo, en Tucumán, y Ricardo Quintela, en La Rioja. En años anteriores también visitó a Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y al propio Sáenz.
Además de los mandatarios peronistas, durante este año Villarruel se mostró junto a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan. Desde su entorno explican que estos encuentros responden a una cuestión estrictamente institucional y aseguran que la vicepresidenta busca reunirse con los gobernadores en sus distintos viajes. En esa línea, niegan que las fotografías impliquen algún tipo de armado político.
El encuentro con Gustavo Sáenz
Según explicaron desde el entorno de Villarruel, la conversación que mantuvo con Sáenz fue cordial y estuvo centrada en la Procesión del Milagro y en la celebración religiosa.
La cobertura de los medios salteños estuvo enfocada principalmente en la participación de Villarruel en la celebración religiosa y en su presencia junto a Sáenz. El diario local Informate Salta puso el foco en la valoración que hizo Sáenz de la presencia de la vicepresidenta. El gobernador destacó que la funcionaria se acercó a la celebración “como una peregrina más”, en referencia a su participación en las actividades religiosas.
Los medios locales también difundieron las declaraciones que Villarruel realizó durante su visita. “Estamos mostrando la unión del pueblo argentino, la devoción, la fe en Dios y, sobre todo, el inmenso sacrificio de quienes peregrinan, que son los que protegen al norte argentino”, afirmó la vicepresidenta.
Luego agregó: “Para mí, como vicepresidenta, es un honor estar aquí hoy, con todos ustedes, celebrando la fe católica, el amor a la Patria y a nuestro prójimo”.
En ese marco, la visita volvió a mostrar a Villarruel junto a un gobernador que mantiene vínculos institucionales con la Casa Rosada, aunque desde el entorno de la vicepresidenta buscaron encuadrar el encuentro dentro de su agenda institucional.