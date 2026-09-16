El Gobierno acordó con el CFI fortalecer las líneas de crédito para adquirir malla antigranizo

El Gobierno de Mendoza firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones para fortalecer las líneas de crédito para la compra de malla antigranizo.

Las líneas de crédito están orientadas a financiar la colocación de malla antigranizo.

Este miércoles, el Gobierno de Mendoza firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para fortalecer líneas de crédito que permitan a los productores acceder a financiamiento para la compra de malla antigranizo y proteger sus cultivos frente a las contingencias climáticas.

La noticia fue anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en sus redes, quien detalló algunos de los puntos principales del nuevo acuerdo alcanzado con el organismo y cómo podrán acceder los productores locales.

“La malla antigranizo permite reducir el impacto de las contingencias climáticas y proteger el volumen y la calidad de la producción. Es una herramienta que complementa otras políticas de protección al agro, como el Seguro Agrícola y las líneas de financiamiento provinciales”, expresó Cornejo en sus redes sociales.

Cornejo explicó los alcances de las líneas de crédito del CFI. Gobierno de Mendoza En qué consisten las nuevas líneas de crédito La herramienta está pensada para que los productores puedan adquirir tela antigranizo y así invertir en la protección de sus cultivos. Cada productor podrá acceder a un monto de hasta $500 millones, financiando hasta el 80% de la inversión.

El crédito tendrá hasta 12 meses de gracia y una tasa fija durante los primeros 2 años de 16,8%. Una vez excedido ese plazo, se agregarán intereses en base al cálculo TAMAR + 2 puntos porcentuales.