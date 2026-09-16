Escándalo en Neuquén: sacó un cuchillo durante una discusión con el intendente y quedó bajo investigación

El episodio ocurrió en una reunión de trabajo y las imágenes incorporadas a la causa muestran el momento del enfrentamiento.

La reunión entre el actual presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz, no se dio de buena manera y terminó con una denuncia penal. El episodio ocurrió dentro del comedor del Parador Turístico de Pilo Lil, una pequeña localidad neuquina situada a 55 kilómetros de Junín de los Andes, y comenzó por un pedido vinculado con el uso de combustible de una camioneta comunal.

Infante le reclamó a Díaz una nota para justificar el combustible destinado al traslado de fardos de pasto. La exigencia formaba parte de los mecanismos de rendición que deben cumplir las comisiones de fomento de la provincia. La discusión subió de tono y, según la denuncia, incluyó insultos, empujones y amenazas.

Eliana Rivera, coordinadora de la Región Sur del gobierno provincial, registró parte del episodio con su teléfono. Las capturas del video muestran a Díaz frente a Infante con un elemento alargado en su mano derecha y a Raquel Fantini, compañera de Infante y referente de Educación, ubicada entre ambos.

El funcionario afirmó que su compañera evitó que el exjefe comunal llegara hasta él con el arma blanca. La denuncia también consignó una amenaza de muerte atribuida a Díaz durante la discusión. La grabación fue entregada a la Fiscalía de Junín de los Andes, al secretario del Interior Gustavo Coatz y al Ministerio de Seguridad provincial. La Justicia también analiza registros de cámaras ubicadas frente al destacamento de Pilo Lil.

La versión del ex intendente Díaz quedó imputado por agresión y recibió una restricción de acercamiento por cuatro meses. El expresidente de la Comisión de Fomento admitió ante la Justicia que teniá un cuchillo tipo "verijero", aunque sostuvo que la acción tuvo carácter defensivo. Díaz afirmó que tres personas iban a atacarlo y denunció que le hicieron "una cama" durante la reunión. El expediente reúne el video grabado por Rivera, los registros de las cámaras del destacamento y los testimonios de cuatro testigos presenciales.