Demoras, desvíos y cancelaciones: más de 600 vuelos afectados en Estados Unidos por una grave falla

Un problema eléctrico y el corte accidental de un cable de fibra óptica alteraron las operaciones en aeropuertos de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Boston.

Una falla en los sistemas que gestionan el tráfico aéreo en el noreste de Estados Unidos provocó este lunes una jornada de fuertes demoras, desvíos y cancelaciones. Más de 600 vuelos resultaron afectados en aeropuertos de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Boston, según explicó la Administración Federal de Aviación (FAA).

El inconveniente comenzó con una falla en el circuito principal de las instalaciones de Control de Aproximación por Radar Terminal (Tracon) de Filadelfia, desde donde se controla parte del tráfico aéreo que opera hacia Newark Liberty, Teterboro y Filadelfia. La situación obligó inicialmente a la FAA a suspender las operaciones en tierra en esos aeropuertos.

El sistema de respaldo también quedó fuera de servicio El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó que, tras detectarse la falla del circuito principal, las autoridades intentaron activar el sistema de respaldo. Sin embargo, comprobaron que esa conexión también estaba inutilizada debido al corte de una línea de fibra óptica en Nueva Jersey.

A raíz del corte, varias instituciones buscaron desligarse de la falla que provocó las demoras. Shutterstock El incidente provocó escenas de congestión en distintos puntos de la región, con decenas de aviones detenidos durante horas en las pistas mientras las autoridades trabajaban para restablecer las comunicaciones. Las restricciones también alcanzaron a los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia, en Nueva York, y los inconvenientes se extendieron a Boston.

Según Bedford, la reparación del daño en la fibra óptica podía demandar unas 13 horas debido a la magnitud de la rotura. Al mismo tiempo, indicó que ya había un nuevo circuito preparado para ser instalado. Los reportes difundidos durante la jornada mostraron distintos grados de normalización de las operaciones, mientras aún continuan los trabajos técnicos.