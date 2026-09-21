Asesinaron de un tiro en la cabeza a una candidata a gobernadora de Perú en plena campaña y el video es brutal

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash en Perú , Susy Aponte , conocida como la “China Polo”, fue asesinada de un tiro en la cabeza mientras realizaba una actividad de campaña en un mercado de la ciudad peruana de Caraz. El ataque ocurrió días después de que denunciara públicamente amenazas de muerte.

Aponte recorría el mercado acompañada por integrantes de su espacio político cuando un atacante abrió fuego y le disparó en la cabeza. El episodio también dejó otras personas heridas. La Policía Nacional del Perú detuvo inicialmente a un sospechoso y, posteriormente, la Fiscalía informó que dos personas quedaron bajo investigación por el crimen.

Los sospechosos fueron identificados como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana y señalado como presunto autor de los disparos, y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

El momento del asesinato de la candidata y periodista en Perú de un tiro en la cabeza.

Un juez dispuso que ambos permanezcan bajo detención preliminar durante un plazo de hasta 15 días, mientras avanzan las diligencias para determinar su eventual responsabilidad. Durante ese período, la Fiscalía deberá decidir si solicita prisión preventiva o alguna medida menos restrictiva.

Entre las medidas ordenadas se encuentran la recolección de evidencias en la escena del crimen, el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona y los interrogatorios a testigos y personas heridas durante el ataque.

El posible sospechoso del asesinato de la candidata a gobernadora en Perú. X: @rtnmedios

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas abrió además una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de feminicidio. La fiscal provincial Dina Ramos y cuatro fiscales adjuntos participan de las actuaciones junto con la Policía Nacional.

Aponte aspiraba a convertirse en gobernadora regional de Áncash en las elecciones previstas para el próximo 4 de octubre.

Las amenazas que había denunciado antes del crimen

La “China Polo” había ganado notoriedad en redes sociales a partir de un programa dedicado a realizar denuncias en Áncash. Días antes de su asesinato, publicó un mensaje en el que aseguró que había recibido advertencias sobre un supuesto atentado en su contra.

En esa publicación, Aponte acusó al entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo Farfán, de haber “ordenado un atentado” contra ella. La candidata relacionó esa acusación con sus denuncias sobre presuntos vínculos entre jefes policiales y la organización criminal Los Pulpos.

X: @EnBogaMx

Según su propio relato, había sido advertida sobre esa amenaza por internos de tres cárceles peruanas. Se trata de señalamientos formulados por Aponte antes de su muerte y, de acuerdo con la información brindada por la agencia EFE, no se encuentra acreditada judicialmente la responsabilidad del jefe policial en el crimen.

Revoredo fue posteriormente reasignado y pasó a desempeñarse como director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional. El cambio se produjo dentro de una modificación más amplia que alcanzó a otros 19 generales y tres tenientes generales tras el nombramiento de Fredy López como nuevo comandante general de la institución.

Reclamo para esclarecer el crimen

La candidata también había anunciado que publicaría un reportaje sobre Lalo Villa, candidato a la alcaldía de Huaraz por Alianza para el Progreso, partido vinculado al exgobernador regional de La Libertad César Acuña.

Después del asesinato, el Consejo de la Prensa Peruana reclamó una investigación profunda para determinar los móviles del homicidio y advirtió sobre otros asesinatos que todavía no fueron esclarecidos.

El crimen de la candidata peruana ocurrió en plena campaña electoral y puso el foco tanto en las amenazas que había denunciado como en la investigación destinada a establecer quién ordenó y ejecutó el ataque. Hasta el momento, las diligencias continúan y no se informó una conclusión definitiva sobre el móvil del asesinato.