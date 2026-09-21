La esposa de Pedro Sánchez irá a juicio por jurados por malversación de fondos y tráfico de influencias

Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El juez Juan Carlos Peinado dio por finalizada este lunes la etapa de instrucción tras considerar que existen “indicios razonables de conducta delictiva”.

La resolución pone fin a una investigación que se extendió durante dos años y abre el camino para que un jurado determine si Gómez cometió los delitos que se le atribuyen. De acuerdo con lo informado, la decisión del magistrado cierra la instancia de investigación y no puede ser recurrida.

El fiscal, por su parte, había solicitado la absolución de la esposa del jefe del Ejecutivo español.

La causa contra Begoña Gómez se centró principalmente en su actividad profesional vinculada con una cátedra que codirigía dentro de un máster de la Universidad Complutense de Madrid. Según la acusación, Gómez habría utilizado su posición como esposa del presidente para obtener beneficios en su carrera profesional.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por una organización conservadora, que aportó como elementos probatorios recortes periodísticos. El juez Peinado consideró posteriormente que durante la instrucción surgieron indicios suficientes para que el caso avance hacia un juicio.

Dentro del expediente por presunta malversación también se encuentra bajo investigación Cristina Alvarez, asistente de Gómez. Alvarez fue contratada con fondos públicos y, según la acusación mencionada en la causa, habría realizado gestiones relacionadas con la cátedra universitaria de la esposa de Sánchez.

El Gobierno español y el propio Pedro Sánchez han rechazado reiteradamente que haya existido alguna irregularidad. Además, sostuvieron que el procedimiento judicial forma parte de una ofensiva política más amplia contra el presidente y su administración.

Las causas judiciales que rodean al entorno de Pedro Sánchez

El avance del expediente contra Gómez se produce mientras diferentes investigaciones penales afectan a personas del entorno político y familiar de Pedro Sánchez. Entre ellas se encuentra el caso de su hermano, David Sánchez, quien fue inhabilitado recientemente durante nueve años para ejercer cargos públicos luego de ser declarado culpable de “mala conducta administrativa”.

También se mencionan procesos contra antiguos colaboradores cercanos del presidente. Uno de ellos fue declarado culpable de corrupción y otro enfrenta cargos penales. A su vez, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como mentor político de Sánchez, está siendo investigado por presunto soborno.

Pese al impacto político de las investigaciones, no se prevé que el proceso contra Gómez derive automáticamente en una dimisión anticipada de Sánchez. El actual calendario contempla elecciones hacia mediados de 2027.

La legislación parlamentaria española establece que, para desplazar a un presidente mediante una moción de censura, las fuerzas opositoras deben acordar un candidato alternativo. Mientras tanto, el proceso contra Gómez continuará en la instancia de juicio, en la que el juez instructor Juan Carlos Peinado no participará como integrante del tribunal.