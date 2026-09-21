Rusia, imparable en Ucrania: toma nuevos poblados tras potentes ataques
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en la provincia de Járkov, en el este de Ucrania. En las últimas semanas, los avances han sido sostenidos.
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes tras recientes ataques nuevos avances territoriales en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Unidades del grupo de fuerzas Norte han tomado el control de las localidades de Polna y Novvoleksandrivka, en Járkov", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, consolidando los avances anunciados por Moscú en esta zona del país durante las últimas dos semanas.
La cartera no se ha pronunciado sobre posibles bajas en los combates, sin que Kiev haya reaccionado al anuncio de Rusia.
Rusia no deja de avanzar en Ucrania
Rusia ha obtenido durante los últimos meses diversos avances territoriales, especialmente en el este del país.
Durante el mes de septiembre de 2026, las tropas rusas tomaron el control de más de 22 localidades, lo que eleva el balance de ese mes a unas 27 poblaciones y aproximadamente 670 kilómetros cuadrados de territorio ganado, según datos del Ministerio de Defensa de Rusia. Con estos avances, el acumulado en lo que va del año supera las 220 localidades conquistadas. Dpa