Rusia, imparable en Ucrania: toma nuevos poblados tras potentes ataques

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en la provincia de Járkov, en el este de Ucrania. En las últimas semanas, los avances han sido sostenidos.

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes tras recientes ataques nuevos avances territoriales en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte han tomado el control de las localidades de Polna y Novvoleksandrivka, en Járkov", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, consolidando los avances anunciados por Moscú en esta zona del país durante las últimas dos semanas.

Las tropas de Ucrania siguen peleando y cayendo ante la potencia de Rusia. Foto Efe EFE La cartera no se ha pronunciado sobre posibles bajas en los combates, sin que Kiev haya reaccionado al anuncio de Rusia.

Rusia no deja de avanzar en Ucrania Rusia ha obtenido durante los últimos meses diversos avances territoriales, especialmente en el este del país.