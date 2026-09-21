"Con la cara descubierta": Giorgia Meloni quiere prohibir el burka y el hiyab en las escuelas

Giorgia Meloni anunció que impulsará una norma para prohibir el uso del burka y el hiyab en los centros educativos italianos, además de establecer un límite máximo de estudiantes extranjeros por aula. No obstante, la iniciativa todavía debe pasar por el Consejo de Ministros.

La líder italiana adelantó las medidas durante una reunión de los jóvenes Hermanos de Italia (Fratelli d'Italia), su partido. Según informó la agencia EFE, el proyecto también contempla que los padres de alumnos extranjeros con graves dificultades de integración escolar deban aprender italiano.

La primera ministra vinculó la propuesta con la igualdad entre hombres y mujeres y afirmó que ninguna tradición puede determinar que una joven deba ocultarse. “Vas al colegio con la cara descubierta”, sostuvo Meloni al defender la iniciativa.

La mandataria también defendió el establecimiento de un máximo de estudiantes extranjeros por curso. Según sostuvo durante su discurso, no considera aceptable que los alumnos italianos puedan convertirse en minoría dentro de una clase. El número concreto que fijaría ese límite todavía no fue informado.

La iniciativa anunciada incluye además cambios para los centros de formación profesional, que pasarían a recibir una nueva denominación con el objetivo, según explicó Meloni, de remarcar que tienen el mismo valor que otras instituciones educativas.

Los otros cambios que propone Meloni para las escuelas

Durante su intervención, la primera ministra también cuestionó los sistemas que facilitan aprobaciones generales. Consideró que la escuela debe reconocer tanto los logros como las dificultades de los estudiantes y sostuvo que eliminar la evaluación del desempeño perjudica tanto a quienes necesitan estímulo como a quienes requieren mayor apoyo.

Por lo tanto, Meloni afirmó que uno de los principales deberes de la escuela es evaluar a los alumnos y enseñarles que los errores forman parte del aprendizaje.

Finalmente, defendió la política universitaria de su Gobierno y aseguró que la financiación ordinaria alcanzó los 9.400 millones de euros, un 25% más que en 2019.