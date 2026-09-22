Corazones en marcha, la innovadora caminata familiar para cuidar la salud que se hará en Maipú

La caminata "Corazones en marcha" será el sábado 3 de octubre a las 10 en el Parque Metropolitano. El objetivo en crear conciencia sobre el cuidado de la salud.

La caminata será a las 10 en el Parque Metropolitano.

"Corazones en marcha" es una innovadora caminata para concientizar sobre el cuidado de la salud y principalmente las enfermedades vinculadas con la cardiología. La propuesta es compartir es un espacio de hábitos saludables consejos para el cuidado y la prevención de patologías. Además, fomentar la recreación y los vínculos.

Corazones en marcha será el sábado 3 de octubre. Municipalidad de Maipú Caminata "Corazones en marcha" La caminata saludable "Corazones en marcha" será el sábado 3 de octubre a las 10 en el Parque Metropolitano de Maipú. La participación es gratuita y solo requiere inscripción previa que se puede realizar haciendo clic aquí.

La actividad contará con un puesto de salud donde el doctor Pablo Pulenta dará una charla sobre cardiología y la licenciada Bianca Dragoni hablará sobre nutrición. La entrada en calor será con una clase de Zumba a cargo de los profesores de Level Gym.