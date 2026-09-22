Presenta:

Sociedad

|

corazones

Corazones en marcha, la innovadora caminata familiar para cuidar la salud que se hará en Maipú

La caminata "Corazones en marcha" será el sábado 3 de octubre a las 10 en el Parque Metropolitano. El objetivo en crear conciencia sobre el cuidado de la salud.

MDZ Sociedad

La caminata será a las 10 en el Parque Metropolitano.

La caminata será a las 10 en el Parque Metropolitano.

Municipalidad Maipú

"Corazones en marcha" es una innovadora caminata para concientizar sobre el cuidado de la salud y principalmente las enfermedades vinculadas con la cardiología. La propuesta es compartir es un espacio de hábitos saludables consejos para el cuidado y la prevención de patologías. Además, fomentar la recreación y los vínculos.

Corazones en marcha será el sábado 3 de octubre.

Corazones en marcha será el sábado 3 de octubre.

Caminata "Corazones en marcha"

La caminata saludable "Corazones en marcha" será el sábado 3 de octubre a las 10 en el Parque Metropolitano de Maipú. La participación es gratuita y solo requiere inscripción previa que se puede realizar haciendo clic aquí.

La actividad contará con un puesto de salud donde el doctor Pablo Pulenta dará una charla sobre cardiología y la licenciada Bianca Dragoni hablará sobre nutrición. La entrada en calor será con una clase de Zumba a cargo de los profesores de Level Gym.

También puntos saludables con estpacions de hidratación, juegos y sorteos. La actividad es organizada por Maipumen consultorios médicos y acompañan: Level Gym, Innovis laboratorios, Ser.Ca Emergencias, Farmacias de Maipú, Migliaro Imágenes, Project y Club Deportivo Maipú.

Archivado en

Notas Relacionadas