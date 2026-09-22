Corazones en marcha, la innovadora caminata familiar para cuidar la salud que se hará en Maipú
La caminata "Corazones en marcha" será el sábado 3 de octubre a las 10 en el Parque Metropolitano. El objetivo en crear conciencia sobre el cuidado de la salud.
"Corazones en marcha" es una innovadora caminata para concientizar sobre el cuidado de la salud y principalmente las enfermedades vinculadas con la cardiología. La propuesta es compartir es un espacio de hábitos saludables consejos para el cuidado y la prevención de patologías. Además, fomentar la recreación y los vínculos.
Caminata "Corazones en marcha"
La caminata saludable "Corazones en marcha" será el sábado 3 de octubre a las 10 en el Parque Metropolitano de Maipú. La participación es gratuita y solo requiere inscripción previa que se puede realizar haciendo clic aquí.
La actividad contará con un puesto de salud donde el doctor Pablo Pulenta dará una charla sobre cardiología y la licenciada Bianca Dragoni hablará sobre nutrición. La entrada en calor será con una clase de Zumba a cargo de los profesores de Level Gym.
También puntos saludables con estpacions de hidratación, juegos y sorteos. La actividad es organizada por Maipumen consultorios médicos y acompañan: Level Gym, Innovis laboratorios, Ser.Ca Emergencias, Farmacias de Maipú, Migliaro Imágenes, Project y Club Deportivo Maipú.