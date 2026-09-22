Con Luciano Pereyra y el Chaqueño, confirmaron la grilla completa para el Festival de Jesús María 2027

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María ya tiene confirmada la grilla artística para su edición 2027. La organización dio a conocer los nombres que serán parte de la 61ª edición, que se desarrollará del viernes 8 al domingo 17 de enero en el escenario Martín Fierro.

La nueva edición volverá a reunir a grandes referentes del folklore, la música popular, el cuarteto y otros géneros que forman parte de la tradicional propuesta del festival cordobés.

Entre los artistas confirmados aparecen Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Jorge Rojas, Jairo y Nahuel Pennisi, además de Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Los Palmeras, Sergio Galleguillo, Los Tekis y Ahyre.

La programación también tendrá una fuerte presencia del cuarteto y la música popular cordobesa. En ese segmento se anunciaron presentaciones de LBC y Euge Quevedo, Q’ Lokura, La Konga, Ulises Bueno, El Loco Amato, Damián Córdoba, Jean Carlos, La Pepa Brizuela y Lucas Sugo, entre otros nombres.

La lista se completa con propuestas de distintos estilos y generaciones, entre ellas Ke Personajes, Cazzu, Un Poco de Ruido, Los Caligaris, Carafea, Campedrinos, Orellana Lucca, El Indio Lucio Rojas, Christian Herrera, Flor Paz, La Callejera, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.

También fueron anunciados Los Cantores del Alba, Paquito Ocaño, La Clave Trío, Chama.mé, Jessica Benavidez, Lázaro Caballero, Las Voces de Orán, Iván Ruiz, Piko Frank, Lautaro Rojas, Valentina Márquez, Marina Cornejo, Los Herrera, Los Trajinantes, La Cruzada, Desakta2, Cabales, Nahuel Pennisi, Rayanos, Uriel Lozano, Simón Aguirre, Angelo Aranda, Wara Calpanchay, Caravana Catucha, Joaquín Chiavarino, Nacho Cuellar y Dúo Amukan.

Cabe recordar que el año pasado, durante la presentación del Chaqueño Palavecino, fue invitado el presidente Javier Milei a cantar y juntos interpretaron la tradicional canción "Amor salvaje".

La grilla lista

La organización todavía no informó qué artista se presentará en cada una de las diez jornadas del festival. Esa distribución será uno de los próximos anuncios esperados por el público.

Tampoco comenzó por el momento la venta de entradas para la edición 2027. La expectativa está puesta ahora en conocer el cronograma completo por noche y las fechas y modalidades para adquirir los tickets.

Con una grilla que combina figuras históricas del folklore con artistas de la escena actual, Jesús María se prepara para volver a recibir a miles de espectadores durante enero de 2027.