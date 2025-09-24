La tremenda grilla con la que se celebrará los 60 años del Festival de Doma y Folklore

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María festeja su 60° aniversario con una programación que promete ser inolvidable. Bajo el lema “el cumpleaños más largo del mundo”, el Anfiteatro José Hernández volverá a encenderse entre el 8 y el 18 de enero con diez noches colmadas de música, tradición, doma, gastronomía y pasión popular.

La grilla artística reúne a exponentes consagrados y a nuevas voces de la escena nacional. Entre ellos se destacan Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Soledad, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Chaqueño Palavecino, Jairo, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Ahyre, Destino San Javier y El Indio Lucio Rojas.

La programación también suma a Los Palmeras, Ke Personajes, Cazzu, La K’onga, Ulises Bueno, Q’ Lokura, LBC y Euge Quevedo, Damián Córdoba, Magui Olave, El Loco Amato y otros grandes nombres del cuarteto. A ellos se agregan Los Carabajal, Los 4 de Córdoba, Dúo Coplanacu, Los Nombradores del Alba, Sergio Galleguillo, Flor Paz, Orellana Lucca, Ceibo, Campedrinos, Lucas Sugo, Diableros Jujeños y una larga lista de artistas emergentes.

La historia del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se remonta a mayo de 1965. Por aquel entonces, la Cooperadora de la Escuela Primer Teniente Morandini convocó una reunión con el propósito de crear un evento que permitiera recaudar fondos para atender las necesidades de la institución educativa.

Entre las propuestas, una idea fue aceptada por unanimidad: organizar un festival de doma. La propuesta incluía complementar las jineteadas con canto y danza nativa. Inicialmente, diez escuelas de Jesús María y Colonia Caroya formaron parte de la primera comisión directiva. La primera edición fue del 8 al 16 de enero de 1966 y año tras año se fue consolidando en la agenda cultural como un evento imperdible.

Actualmente, la Comisión del Festival está formada por 52 miembros, entre docentes, ex estudiantes y padres. Cada noche, unas 600 personas colaboran para mantener viva esta tradición, que desde hace décadas apoya la educación y la cultura popular.

Con más de 70 propuestas sobre el escenario para su edición del 2026, Jesús María reafirma su lugar como uno de los festivales más convocantes del país, donde tradición y modernidad se encuentran para celebrar seis décadas de historia ininterrumpida.