Golpe a IOMA: la Justicia trabó un embargo por una deuda con un municipio y sienta un precedente

Un fallo judicial puso a IOMA contra las cuerdas . El municipio de 25 de Mayo logró embargar a la obra social bonaerense por más de $264 millones tras llevar a la Justicia deudas impagas del sistema sanitario municipal. La sentencia sienta un “incomodo” precedente para las arcas provinciales; ya que habilita a los intendentes a judicializar las deudas de IOMA.

La paciencia burocrática por las deudas que la obra social de los estatales bonaerenses arrastra con los municipios se terminó en los tribunale s. Lo que durante años funcionó como una habitual calesita de expedientes administrativos y promesas para dilatar por años los pagos terminó convirtiéndose en un cachetazo judicial contra IOMA .

En un fallo sin antecedentes inmediatos por su volumen económico, la Justicia dictó un embargo ejecutivo por $264 millones contra IOMA a favor del municipio de 25 de Mayo . La cifra remite a deudas por prestaciones realizadas en el Hospital Municipal Saturnino Unzué a afiliados de la obra social correspondientes al año 2023.

Sin embargo, este monto representa solo la punta del iceberg. Según afirmo a MDZ el intendente de 25 de Mayo , Ramiro Egüen IOMA le estaría debiendo al municipio más de 600 millones- a los que deberían sumarse los intereses- por prestaciones impagas desde el 2024. “Esta deuda que cobramos ahora originalmente eran 140 millones y por los intereses se hicieron 260. Pero IOMA nos debe otros 600 millones más desde febrero del 2024, por lo que estamos certificando deuda e iniciaremos otros apremios”, advirtió el jefe comunal.

La gestión de Homero Giles no para de sumar conflictos con los prestadores en salud. Los psicólogos realizaran una protesta por 24 Hs en reclamo de pagos adeudados desde marzo. Este viernes no atenderán a afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses

Es de destacar que el fallo transformó la deuda en recursos de disponibilidad inmediata y el jefe comunal veinticinqueño anunció que los fondos del embargo a IOMA se volcarán al pago directo de un bono extraordinario de $200.000 para los empleados municipales.

El fallo que deja expuesto al ministro de Salud bonaerense

El conflicto judicializado por el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, expuso además un chispazo ideológico y conceptual con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Por lo que el jefe comunal cargo con dureza frente al relato del funcionario de Kicillof que achaco la crisis de la obra social estatal bonaerense a los intendentes.

“Nosotros, ante la respuesta del ministro Kreplak echándonos la culpa a los intendentes de que damos aumentos en negro y que eso erosiona la base de IOMA, confirmamos que elegimos el camino correcto de la justicia. Desde que asumí, todos los aumentos fueron al básico. Por lo que no quedamos encuadrados en lo que dice el ministro”, retrucó Egüen.

El intendente veinticinqueño apuntó directo a lo que califica como un "sistema extractivo" que golpea las arcas municipales: “La provincia nos sigue descontando de la coparticipación todos los meses para IOMA; en vez de generar una cuenta corriente en la que podamos empezar a descontar lo que nos deben”. Y remató incisivamente “Nos deben el IPS, IOMA, la coparticipación sigue cayendo y nos descuentan de facto. Nos hubieran dejado el dinero o van a tener que liberar para que cada municipio pueda elegir con qué obra social trabajar”.

El "efecto contagio" que podría picar a los intendentes

El fallo obtenido por 25 de Mayo funciona como un faro de referencia para los, ahora, 134 intendentes que mastican bronca por las deudas acumuladas de IOMA con sus municipios, mientras sostienen con fondos municipales la atención a los afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses. La vía del apremio judicial abre una puerta para la recuperación de las deudas acumuladas por IOMA.

Casos como el de Coronel Dorrego —donde el Concejo Deliberante aprobó reclamos por más de $30 millones— o Laprida, cuyo intendente Alfredo Fisher denunció demoras crónicas, demuestran que el ahogo presupuestario no distingue colores políticos.

La deuda acumulada por la obra social estatal bonaerense, conducida por Homero Giles, al sistema público de salud de los municipios es alarmante. Y más en un contexto donde los aranceles “pagados” por IOMA resultan irrisorios: Por ejemplo, por un traslado a La Plata de un paciente en ambulancia la obra social estatal reconoce a los municipios cerca de $8.000, cuando el gasto operativo solo en combustible supera ampliamente los $100.000.

Consultado sobre si este precedente impulsará una ola de embargos al IOMA por los intendentes, Ramiro Egüen respondió desde el pragmatismo: “Puede ser que otros intendentes inicien este camino, pero hay otros que prefirieron hacer mesas de diálogo”. Mostrando que mientras algunos alcaldes optan por el camino del diálogo, la vía judicial demostró ser el único botón de pago efectivo.

Un fallo que expone al gobierno bonaerense

La sentencia contra IOMA no es un hecho aislado, sino la manifestación judicializada de un sistema sanitario público que hace agua por todos lados.

Con médicos, hospitales, clínicas y demás prestadores de salud privados en pie de guerra, cortando el servicio por deudas millonarias de la obra social; y los centros de salud municipales haciendo malabares para garantizar insumos básicos, la resolución judicial resquebraja el relato de normalidad administrativa del gobierno de Kicillof.

El fallo sienta un precedente incómodo para la administración provincial, ya que varios intendentes con sus cajas en rojo y cansados de reclamar deudas al ejecutivo bonaerense podrían virar sus reclamos a la mesa de entradas de los juzgados.